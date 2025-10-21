強化刻板印象 專家警告：AI生成影像助長「貧困色情」

全球公衛專家警告，人工智慧生成的極端貧困、兒童與性暴力倖存者影像，標誌著所謂「貧困色情」現象進入AI時代的新階段。（取自Freepik）

人工智慧（AI）生成的極端貧困、兒童與性暴力倖存者影像，正大量湧入素材網站，並愈來愈多地被主要的國際衛生非政府組織（NGO）採用。全球公共衛生專家警告，這標誌著所謂「貧困色情」（poverty porn）現象進入AI時代的新階段。

英國「衛報」20日獨家報導，安特衛普熱帶醫學研究所研究員阿列尼切夫（Arsenii Alenichev）指出，這些影像複製了貧困的視覺語法─手中拿著空盤子的孩子、龜裂的土地、刻板的畫面等。

請繼續往下閱讀...

阿列尼切夫已收集超過100張被個人或NGO用於反飢餓或反性暴力社群媒體運動的AI生成貧困影像。他與衛報分享的畫面顯示加深刻板印象的浮誇情境。例如，幾個孩子無助地擠在泥水中，1名穿著婚紗但臉上掛著淚痕的非洲女孩等。他在16日發表於「刺胳針全球衛生」（The Lancet Global Health）的評論文章中指出，這些影像構成「貧困色情2.0」。

雖然目前難以精確估算AI生成影像的普及程度，但阿列尼切夫等人均表示，使用率正不斷上升，主要基於對「同意」與成本的考量。阿列尼切夫指出，愈來愈多組織顯然都開始考慮以合成影像取代真實攝影，因為它便宜，而且不必處理當事人是否同意等問題。

如今，搜尋「貧困」（poverty）等關鍵字時，Adobe Stock Photos和Freepik等流行的素材網站上，就會出現大量AI生成的貧困影像。許多標題包括「真實感十足的難民營兒童」、「亞洲兒童在充滿廢棄物的河裡游泳」、「白人志工在非洲村落為黑人兒童提供醫療諮詢」。

阿列尼切夫認為，這些影像帶有強烈的種族化色彩，根本不應該被允許發佈，因為那是對非洲、印度等地最糟糕的刻板印象。

Freepik執行長阿貝拉（Joaquín Abela）則表示，使用這些極端影像的責任在於使用者，而非平台本身。這些AI素材照片是由平台的全球用戶社群產生的，當客戶購買其影像時，用戶可獲得授權費。

阿貝拉說，Freepik已嘗試透過「注入多樣性」等方式，修正其資料庫中其他部分的偏見，確保如律師或執行長等職業照片中有性別平衡。然而，他也坦言平台能做的有限：「這就像要把海洋曬乾。我們在努力，但如果全球用戶都要特定類型的影像，誰也無法改變。」

過去，主要慈善組織已在全球衛生宣傳中使用AI生成影像。2023年，英國慈善機構「國際培幼會」（Plan International）荷蘭分部發布1支反童婚影片，出現被生成的黑眼圈女孩、年長男子與懷孕少女的畫面。

同年，聯合國也在YouTube上傳1支以AI生成方式「重現」戰爭性暴力的影片，內容包括1名蒲隆地女子描述自己在1993年內戰中，慘遭3名男子輪暴後棄置等場景。該影片在衛報要求回應後被下架。

NGO傳播顧問卡多爾（Kate Kardol）說，這些影像令她感到恐懼，也讓她想起早年關於「貧困色情」的爭論，「令人悲傷的是，如今為了更具倫理地呈現貧困者的努力，竟延伸到虛構的世界。」

生成式AI工具向來被批評會再現甚至放大社會偏見。阿列尼切夫警告，這些偏見影像在全球衛生溝通領域的擴散，可能加劇問題的嚴重性，因為它們會流入網路，被用於訓練下一代AI模型，而此一過程已被證明會強化偏見。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法