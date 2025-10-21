為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普明年將訪問中國 稱美軍全球最強 中國不敢犯台

    2025/10/21 00:54 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普表示，他將於明年初前往中國訪問，並認為中國無意承擔與美國衝突的風險而入侵台灣。（法新社檔案照）

    美國總統川普表示，他將於明年初前往中國訪問，並認為中國無意承擔與美國衝突的風險而入侵台灣。（法新社檔案照）

    美國總統川普20日表示，他將於明年初前往中國訪問，並預期本月稍晚在南韓與中國國家主席習近平達成貿易協議。川普還說，他認為中國不會願意承擔與美國衝突的風險而入侵台灣，並對自己與習近平的關係充滿信心。

    川普在白宮接待來訪的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）時告訴記者：「我已受邀前往中國，這趟行程大致已經排定，我會在明年初的某個時間出訪。」

    法新社報導，當被問及五角大廈此前評估習近平可能以2027年為奪取台灣的目標年份時，川普回答說：「我認為我們和中國之間會沒事的。中國不想那麼做。」（I think we'll be just fine with China. China doesn't want to do that.）

    談到習近平對台灣的意圖時，川普說：「這並不表示台灣不是他眼中的珍寶，因為可能確實是，但我不認為會有任何行動發生。」

    川普並未明確表示是否會動用武力保衛台灣，但他強調，中國知道「美國在軍事上絕對是世界上最強大的力量」。

    川普說，「我們在各方面都擁有最好的實力，沒有人敢輕舉妄動。我完全不認為習主席會有那樣的舉動。」

    川普還說，「我認為我們在涉及台灣及其他問題上，都會相處融洽。」

    川普和習近平將在本月底舉行的亞太經濟合作會議（APEC）南韓峰會期間會晤，這是川普第二任期以來與習近平的首次會晤。

    川普表示，他的首要目標是與中國達成「公平」的貿易協議。當被問及他是否可能為此犧牲美國對台灣的支持時，他拒絕回答。

    川普再次強調，「我希望與中國維持良好關係。我非常珍惜與習主席的關係，我們之間的關係很好。」

