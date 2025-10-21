高市早苗將成日本首位女首相 學弟曝她曾被學校列「需注意人物」！

高市早苗將成日本史上首位女首相。（路透）

自民黨總裁高市早苗與日本維新會的兩位共同代表吉村洋文和藤田文武，20日正式簽署共組聯合政府協議，維新會決定21日臨時國會首相指名選舉把選票投給高市早苗，立場堅定挺台的高市早苗成為日本史上首位女首相已成定局。印太戰略智庫執行長矢板明夫20日深夜在社群透露自己其實是高市早苗的學弟，並曝光她求學時期的「傳說」。

矢板明夫20日深夜在臉書發文，「高市早苗畢業於松下政經塾，是我的學姐。她是第5期，我是第18期。我在學期間，她已經是眾議院議員。我和同學們曾多次到國會去拜訪她和其他國會議員前輩。當時，我們最感興趣的話題是，想從政的年輕人要做哪些事情才能夠當選。高市當時是如何回答的，已經想不起來了。但在我的印象中，她十分有自信。不管是什麼問題，都有自己的看法，能夠對答如流、侃侃而談。」

「我從其他學長那裡，聽過很多高市的傳說。學生時代的高市早苗，已經展現出強烈的個性與反骨精神。高中時期，有一次週末來到學校，因為校門緊閉，她攀爬鐵絲網進入校園，這樣大膽的行動，甚至讓她被學校記錄為『需要注意的人物』。自由奔放的性格，在她進入神戶大學後更加鮮明。剛入學時，她加入了當時以男性為主的重金屬樂團，並擔任架子鼓手。每天背著鼓棒在校園中穿梭的模樣，被同學讚為『超帥』。她後來自己回憶那段時光時笑著說，『我大學時代的目標，就是要讓我的鼓聲響徹全日本』。」

他接著說：「據當時的樂團夥伴描述，她的樂譜架上貼滿了大學課堂上所學的經營學與經濟學的筆記，連休息時間也一邊打著節拍一邊背誦供給曲線的公式。全心投入愛好和學習，後來也體現在她兼具理論與熱情的政治風格上。在大學時期，她還迷上了當時女性中相當少見的興趣，如深海潛水與騎重型機車。她報考松下政經塾時，就是騎著重型機車、夜間在高速公路上飛馳八個小時，從神戶趕到神奈川的。不懼危險、勇於追求自身興趣的態度，逐漸塑造了她後來『打破常規的女性政治家』形象。」

「高市至今還喜歡聽音樂，有時間也會敲一段架子鼓。她這樣說過，『打鼓是以毫秒為單位掌握節奏；政治也是一樣，時機與節奏就是生命』。正是青春時代的節奏，造就了她今日的政治哲學。」

