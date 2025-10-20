為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    英國會共諜案延燒 保守黨議員要求「加強管控」中國影響力、制裁中國官員

    2025/10/20 23:55 國際新聞中心／綜合報導
    英國保守黨議員圖根哈特（見圖）與克恩斯19日聯名致函首相施凱爾，要求將中國與俄羅斯和伊朗並列，納入「外國影響力登記計畫」的「加強管控」等級，並制裁與國會共諜案有關的中方官員。（法新社檔案照）

    英國保守黨議員圖根哈特（見圖）與克恩斯19日聯名致函首相施凱爾，要求將中國與俄羅斯和伊朗並列，納入「外國影響力登記計畫」的「加強管控」等級，並制裁與國會共諜案有關的中方官員。（法新社檔案照）

    英國國會共諜案疑雲持續延燒，2名主要受牽連的國會議員19日致函首相施凱爾（Keir Starmer），要求將中國與俄羅斯和伊朗並列，納入「外國影響力登記計畫」（FIRS）的「加強管控」等級，並制裁與國會共諜案有關的中方官員。

    保守黨籍國會議員圖根哈特（Tom Tugendhat）和克恩斯（Alicia Kearns）在聯名信中指出，曾任國會議員幕僚的凱希（Chris Cash）和在中國擔任教師的貝瑞（Chris Berry）2人，由於涉嫌為中國從事間諜活動遭起訴，案件卻未能進入審判程序，顯示英國政府輕忽外國干預活動的嚴重性，令人憂心。

    信中強調，此舉是向英國的敵手傳達危險訊號，即他們可以對英國民意代表展開間諜活動，卻不需要付出任何代價，「不採取行動就是展示軟弱，而軟弱將招致侵略」。

    圖根哈特和克恩斯敦促施凱爾，應該趁此機會採取一系列行動，以保障國家安全，包括將中國納入FIRS「加強管控」等級、否決中國在倫敦興建巨型新大使館的申請案，以及制裁與國會共諜案有關的中國官員。

    圖根哈特和克恩斯近日也數度在國會質問，為何檢方突然在今年9月宣布對凱希和貝瑞撤訴。

    FIRS今年7月正式上路，目前僅有俄羅斯和伊朗被列入「加強管控」等級，引發外界質疑和批評聲浪。英國情報安全機關曾數次示警中國構成安全威脅，包括大規模的間諜和影響力活動，但英國政府目前仍未決定是否將中國列入FIRS加強級，聲稱相關決定必須考量英國的「廣泛利益」。

    凱希曾任英國國會議員交流平台「中國研究小組」（CRG）研究員和主任。圖根哈特和克恩斯不僅都擔任過CRG主席，也先後擔任過國會下議院外交事務委員會主席。凱希被捕時還是克恩斯的幕僚。CRG被視為對中強硬派，成員以保守黨籍議員為主，CRG和圖根哈特皆遭北京納入制裁名單。

    英國保守黨國會議員克恩斯曾於2022年12月訪台，在總統府晉見蔡英文總統。（路透檔案照）

    英國保守黨國會議員克恩斯曾於2022年12月訪台，在總統府晉見蔡英文總統。（路透檔案照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播