英國會共諜案延燒 保守黨議員要求「加強管控」中國影響力、制裁中國官員

英國國會共諜案疑雲持續延燒，2名主要受牽連的國會議員19日致函首相施凱爾（Keir Starmer），要求將中國與俄羅斯和伊朗並列，納入「外國影響力登記計畫」（FIRS）的「加強管控」等級，並制裁與國會共諜案有關的中方官員。

保守黨籍國會議員圖根哈特（Tom Tugendhat）和克恩斯（Alicia Kearns）在聯名信中指出，曾任國會議員幕僚的凱希（Chris Cash）和在中國擔任教師的貝瑞（Chris Berry）2人，由於涉嫌為中國從事間諜活動遭起訴，案件卻未能進入審判程序，顯示英國政府輕忽外國干預活動的嚴重性，令人憂心。

信中強調，此舉是向英國的敵手傳達危險訊號，即他們可以對英國民意代表展開間諜活動，卻不需要付出任何代價，「不採取行動就是展示軟弱，而軟弱將招致侵略」。

圖根哈特和克恩斯敦促施凱爾，應該趁此機會採取一系列行動，以保障國家安全，包括將中國納入FIRS「加強管控」等級、否決中國在倫敦興建巨型新大使館的申請案，以及制裁與國會共諜案有關的中國官員。

圖根哈特和克恩斯近日也數度在國會質問，為何檢方突然在今年9月宣布對凱希和貝瑞撤訴。

FIRS今年7月正式上路，目前僅有俄羅斯和伊朗被列入「加強管控」等級，引發外界質疑和批評聲浪。英國情報安全機關曾數次示警中國構成安全威脅，包括大規模的間諜和影響力活動，但英國政府目前仍未決定是否將中國列入FIRS加強級，聲稱相關決定必須考量英國的「廣泛利益」。

凱希曾任英國國會議員交流平台「中國研究小組」（CRG）研究員和主任。圖根哈特和克恩斯不僅都擔任過CRG主席，也先後擔任過國會下議院外交事務委員會主席。凱希被捕時還是克恩斯的幕僚。CRG被視為對中強硬派，成員以保守黨籍議員為主，CRG和圖根哈特皆遭北京納入制裁名單。

英國保守黨國會議員克恩斯曾於2022年12月訪台，在總統府晉見蔡英文總統。（路透檔案照）

