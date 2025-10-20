為APEC峰會做準備 韓國展開維安演習升級反恐警戒

亞太經濟合作會議（APEC）峰會將於31日在韓國慶州登場，首爾正在加強當地安全措施。（歐新社）

亞太經濟合作會議（APEC）年度峰會將於31日在韓國慶州登場，首爾正在加強當地安全措施，包括進行大規模實地演習及提高反恐警戒等級，屆時將動員最多1萬8500名維安人員。

路透社報導，本屆APEC峰會具有格外重要性，因為美國總統川普（Donald Trump）預計藉此機會與中國國家主席習近平會面。這將是川普今年1月重返白宮並挑起美中貿易戰以來，首次與習近平面對面會談。



此外，28至31日將先舉行APEC企業領袖高峰會（APEC CEO Summit），包括美國人工智慧（AI）晶片業巨擘輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在內，共將有約1700位全球產業界領袖來到慶州出席。

韓國為了APEC會議期間安全，除了將動員近2萬名警察、特勤和海巡人員，還將部署反無人機裝置、裝甲車及直升機，並在今天進行了多項安全演練，包括海巡人員在會議地點普門觀光園區（Bomun Tourist Complex）中心的普門湖（Bomun Lake）執行水下搜索。

韓國海洋警察特攻隊（Sea Special Attack Team，SSAT）的1名成員表示，為了防範恐怖攻擊和其他非法活動，海巡單位正加強普門湖一帶的巡邏與監控，並將對停泊在附近港市浦項用於接待APEC會議賓客的郵輪四周採取安全措施。

韓國政府另宣布，24日起全國恐怖攻擊警戒等級將從「注意」（attention）提升至「戒備」（caution）。而慶州所處的慶尚北道以及慶尚南道，則自28日起至APEC峰會結束日期11月1日，將安全警戒等級提升至「警報」（alert），是所有4級警戒中第2高等級。

