高市誠懇、治國熱情打動維新黨魁 共創合作新局

即將成為日本第一位女首相的高市早苗，能在公明黨退出執政聯盟後，於短短5天內與日本維新會結盟，除了雙方理念相近、各取所需之外，高市的誠懇與對治國大業的熱情，讓維新會的兩位共同黨代表吉村洋文與藤田文武敬佩不已，推崇高市是「值得學習的政治家之一」，可說是促成兩黨聯姻的最大動力。

高市於本月4日當選自民黨總裁，被認為打破日本政治的「玻璃天花板」，沒想到「玻璃天花板」的構造並非單層，接著她在10日又面臨結盟二26年的公明黨片面宣布退出執政聯盟。

原本在選前各方就研判高市較可能與稅制改革主張接近的國民民主黨合作，但公明黨退出的變數，打亂了布局。由於國民舉棋不定讓高市另覓新對象。原本在選前與小泉進次郎初步達成聯手共識的日本維新會，沒有料到小泉會敗選，而最後找上他們的會是高市。

高市當選總裁後，8日與自民黨幹部拜會維新黨團，當時雙方尚無合作的跡象。藤田表示，當時他只是禮貌性地把他對憲法第9條修正構想、國防構想、外國人政策、情報、反間諜法等相關提案和小冊子送給高市。

結果在15日兩黨舉行黨魁會談，開始協商合作的可能性時，高市竟然拿出他先前送她的小冊子，裡頭劃了很多紅線，並標示重點。高市在短短一週把厚厚的小冊子全面看完，而且對維新的主張充分理解，還清楚地記在腦子內，雙方會談時，高市還拿出小冊子說「重點在這裡對不對？」，對於他們的提問，高市仔細聆聽，並用她的想法清楚地回答。

高市是日本政壇有名的「政策控」，不擅於應酬、喜歡關在家裡研究法案和政策，藤田雖然早有耳聞，但他真的被高市震撼到了。他說，即使對維新這種小的在野黨，和他們這樣的年輕政治家，高市仍是禮數周到正面迎戰，這讓他感到十分的感謝與敬佩。

吉村和藤田一樣，被高市的熱情點燃了「小宇宙」，身為大阪府知事的吉村，起初是透過電話和高市交談，由於實在太熱血，他在15日當天也特地從大阪趕到東京參加黨魁會議，現場交手讓他相信兩人有共同的「波長」。

他和藤田兩人均不是停留在「表面友好」，而從政策內容、溝通態度、準備態度等面向給予高市最高的肯定。藤田說高市是「值得學習的政治家之一」，還笑著說，真的不是故意要一直吹捧她。

