羅浮宮竊案震驚各界 回顧全球史上重大藝術品失竊案

法國巴黎羅浮宮博物館（Louvre Museum）今天大白天遭歹徒闖入竊走多件珍貴珠寶展品，震驚全球。路透社整理出在此之前還有哪些美術館、博物館等也發生過重大藝術品竊案。

2023年8月：英國倫敦大英博物館（British Museum）宣布遭人長期竊走約2000件藝品，包括金飾和寶石，館方稱是「內部人員犯案」。

2020年8月：荷蘭烏特勒支（Utrecht）附近的范阿爾登夫人救濟院美術館（Hofje van Mevrouw van Aerden Museum）在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖期間遭竊賊闖入盜走荷蘭黃金時代畫家哈爾斯（Frans Hals）1626年作品「兩個笑著的男孩」（Two Laughing Boys）。這幅畫先前曾2度遭竊，專家估計其價值1500萬歐元（約新台幣5億3500萬元）。

2020年3月：同樣在COVID-19疫情封鎖期間，出借到荷蘭首都阿姆斯特丹附近的拉倫辛格美術館（Singer Laren Museum）展出的荷蘭畫家梵谷（Vincent van Gogh）作品「春日花園」（Spring Garden）在深夜遭竊。

2019年11月：德國東部城市德勒斯登（Dresden）的綠穹珍寶館（Gruenes Gewoelbe）遭歹徒破窗闖入竊走多件合計含有4300多顆鑽石的藝品，總值估計達1億1300萬餘歐元（約新台幣40億3000萬元），不過之後大部分已被尋回。

2015年5月：收藏在西班牙首都馬德里1間房屋的5幅英國名畫家培根（Francis Bacon）作品遭竊，合計價值2500萬美元（約新台幣7億6500萬元），其中3幅畫在2年後找到。

2012年10月：荷蘭鹿特丹的藝術館（Kunsthal）有7幅名畫被偷，包含西班牙大師畢卡索（Pablo Picasso）、法國名家莫內（Claude Monet）與馬蒂斯（Henri Matisse）等人的作品，價值合計數千萬歐元。2013年1名羅馬尼亞男子和數名同夥因此被判有罪。

2010年5月：巴黎市立現代藝術美術館（Musee d'Art Moderne de la Ville de Paris）有5幅畫失竊，包括畢卡索的「鴿子與豌豆」（Dove with Green Peas）和馬蒂斯的「田園」（Pastorale），總計價值1億2000萬歐元（約新台幣42億8300萬元）。

2008年2月：瑞士蘇黎世的布爾勒收藏展覽館（Buehrle Collection）有4幅油畫被偷，分別是梵谷和法國畫家莫內、塞尚（Paul Cezanne）與竇加（Edgar Degas）的作品，總價值1億6400萬美元（約新台幣50億2200萬元）。其中莫內與梵谷的畫作在不久後尋獲，塞尚的畫作則是2012年在塞爾維亞被找到。

2004年12月：巴西聖保羅的聖保羅藝術博物館（Sao Paulo Museum of Art，MASP）有2幅畫被偷，分別是畢卡索1904年作品「蘇珊布羅克的肖像」（Portrait of Suzanne Bloch）和巴西畫家波提那利（Candido Portinari）1939年作品「咖啡工人」（The Coffee Worker），依序價值最多5000萬美元（約新台幣15億3000萬元）和約550萬美元。兩幅畫都在2005年1月尋回。

2004年8月：挪威首都奧斯陸的孟克美術館（Munch Museum）遭歹徒持槍闖入竊走挪威畫家孟克（Edvard Munch）1893年作品「吶喊」（The Scream）和「聖母」（Madonna），其中知名的「吶喊」是10年內第2度有版本遭竊。這兩幅畫在2006年8月尋獲。

2003年8月：英國蘇格蘭的德拉姆蘭里格城堡（Drumlanrig Castle）收藏的義大利文藝復興巨匠達文西（Leonardo da Vinci）16世紀初畫作「紡車邊的聖母」（Madonna of the Yarnwinder）遭竊，估計價值約5300萬美元（約新台幣16億2000萬元），4年後在蘇格蘭被找回。

2002年12月：阿姆斯特丹的梵谷博物館（Van Gogh Museum）遭歹徒以大膽手法偷走2幅梵谷油畫，各價值估5600萬美元（約新台幣17億1400萬元）。兩幅畫在2016年於義大利那不勒斯（Naples）的1間屋子尋獲，這間房屋是1名疑似黑手黨毒販的鄉間別墅。

2001年12月：瑞典首都斯德哥爾摩的國家博物館（National Museum）有3幅畫失竊，分別是法國印象派大師雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）的「對話」（Conversation）和「年輕巴黎女子」（A Young Parisienne），以及荷蘭17世紀名家林布蘭（Rembrandt van Rijn）的1幅自畫像。其中「對話」在2002年4月找回，林布蘭的畫則在2005年尋獲。

1993年11月：斯德哥爾摩的現代美術館（Modern Museum）有8件作品被偷，分別是畢卡索和法國立體派畫家布拉克（Georges Braque）的作品，合計價值約6000萬美元（約新台幣18億3600萬元）。其中一些作品在其後數個月內被尋回。

1991年4月：阿姆斯特丹的梵谷博物館爆發當時被稱為世界最大宗的藝術品竊案，包括梵谷名作「吃馬鈴薯的人」（The Potato Eaters）在內共有20幅畫被偷，總價值估計達5億美元（約新台幣153億元）。不久後這些畫全都在離博物館不遠的1輛廢棄汽車內找到。

