    首頁 > 國際

    杜絕共諜！英國國會考慮限制中國公民進入國會大廈

    2025/10/20 20:06 編譯孫宇青／綜合報導
    英國國會下議院議長霍伊爾考慮仿效歐洲議會先前的做法，限縮中國公民進入英國國會大廈的規範。（法新社）

    英國國會下議院議長霍伊爾考慮仿效歐洲議會先前的做法，限縮中國公民進入英國國會大廈的規範。（法新社）

    有鑑於英國國會疑似遭中國間諜入侵掀起軒然大波，英國國會下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）考慮仿效歐洲議會先前的做法，限縮中國公民進入英國國會大廈的規範，可能涵蓋官員、遊說者、媒體人員等，以打壓北京佈設間諜、執行滲透的空間。

    英國《電訊報》19日指出，霍伊爾正參考歐洲議會的經驗，並已與歐洲議會方面討論，限制中國公民進入國會殿堂。今年3月，歐洲議會為調查貪腐案，宣布禁止代表中國電信巨擘華為公司從事政商遊說活動的人士進入議會大廈。2023年，歐洲議會還曾對中國官員進入議會大廈施加限制，直至近日才解除。英國國會2021年9月也曾宣布，禁止中國駐英大使進入國會大廈，以回應北京制裁關切新疆人權情勢的英國議員。

    此外，下議院還曾在2010年代後期否決一群「中國記者」的通行證申請，當時約有30位記者提出申請，但考量通行證可能被中國情報官員利用，甚至所謂的記者也可能是情報人員，下議院因此拒絕核發。

    據了解，近日在英國政壇和媒體引發一連串風暴的中國間諜疑案，原本已由英國皇家檢察署（CPS）依據「政府機密法」（Official Secrets Act）進行控訴，並準備在本月受審，最後卻因內閣官員反對而撤案，這讓霍伊爾大為震怒，甚至考慮私人提出控訴。該案涉及下議院前研究員凱希（Christopher Cash）和貝瑞（Christopher Berry），兩人被控向北京提供有損英國國家安全和利益的資訊，並為中方從事間諜活動。

    曾與凱希合作的英國下議院議員包括，保守黨籍的克恩斯（Alicia Kearns）和圖根哈特（Tom Tugendhat），皆具「對中鷹派」和親台色彩。其中，圖根哈特於2021年遭北京制裁，隔年進入政府任官，擔任主責安全事務的內政副大臣，直到去年7月英國舉行國會大選、由工黨贏得執政權。克恩斯和圖根哈特皆曾任下議院外交事務委員會主席。

    此外，英國國會大廈也是議員舉行邀請制座談會或閉門會議的地點，與會者可以包括具中國或香港背景的異議人士。一旦霍伊爾決定實施新規定，旅英中港異議人士的遊說倡議活動是否將受影響，仍有待觀察。

