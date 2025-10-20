畢卡索畫作運往展覽途中消失 西班牙警方調查中

西班牙藝術大師畢卡索一幅1919年畫作，不久前也在運送至西國南部城市格拉納達基金會（見圖）準備展出的途中神秘消失。（圖擷自Google地圖）

法國巴黎羅浮宮博物館珍品遭竊震驚全球之際，西班牙藝術大師畢卡索一幅1919年畫作，不久前也在運送至西國南部城市格拉納達準備展出的途中神秘消失，警方正進行調查。

路透社報導，西班牙的CajaGranada基金會（CajaGranada Foundation）本月16日發布聲明指出，失蹤的畢卡索（Pablo Picasso）畫作題名為「吉他靜物」（Still life with guitar），是近日從西國首都馬德里運至格拉納達（Granada）準備展出的大批藝術品一部分。

CajaGranada基金會17日進一步證實，這幅畫作屬於私人收藏，尺寸為13公分乘10公分，按估價以60萬歐元（約新台幣2140萬元）投保。

這批藝術品於3日上午送抵CajaGranada文化中心，但直到策展人和基金會展覽部門主管6日開始拆箱，這才發現「吉他靜物」消失無蹤。

CajaGranada基金會表示，他們已檢查那週末的監視器錄像，確認這段期間「並未發生任何異常事件」。基金會已向西班牙國家警察報案。

西班牙埃菲通訊社（Agencia EFE）報導，當局已將「吉他靜物」登錄於國際刑警組織（INTERPOL）的被竊或失蹤藝術品資料庫，且目前不排除任何調查方向。

