為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    畢卡索畫作運往展覽途中消失 西班牙警方調查中

    2025/10/20 20:24 中央社
    西班牙藝術大師畢卡索一幅1919年畫作，不久前也在運送至西國南部城市格拉納達基金會（見圖）準備展出的途中神秘消失。（圖擷自Google地圖）

    西班牙藝術大師畢卡索一幅1919年畫作，不久前也在運送至西國南部城市格拉納達基金會（見圖）準備展出的途中神秘消失。（圖擷自Google地圖）

    法國巴黎羅浮宮博物館珍品遭竊震驚全球之際，西班牙藝術大師畢卡索一幅1919年畫作，不久前也在運送至西國南部城市格拉納達準備展出的途中神秘消失，警方正進行調查。

    路透社報導，西班牙的CajaGranada基金會（CajaGranada Foundation）本月16日發布聲明指出，失蹤的畢卡索（Pablo Picasso）畫作題名為「吉他靜物」（Still life with guitar），是近日從西國首都馬德里運至格拉納達（Granada）準備展出的大批藝術品一部分。

    CajaGranada基金會17日進一步證實，這幅畫作屬於私人收藏，尺寸為13公分乘10公分，按估價以60萬歐元（約新台幣2140萬元）投保。

    這批藝術品於3日上午送抵CajaGranada文化中心，但直到策展人和基金會展覽部門主管6日開始拆箱，這才發現「吉他靜物」消失無蹤。

    CajaGranada基金會表示，他們已檢查那週末的監視器錄像，確認這段期間「並未發生任何異常事件」。基金會已向西班牙國家警察報案。

    西班牙埃菲通訊社（Agencia EFE）報導，當局已將「吉他靜物」登錄於國際刑警組織（INTERPOL）的被竊或失蹤藝術品資料庫，且目前不排除任何調查方向。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播