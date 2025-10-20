為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    印度歡慶排燈節 清奈遇暴雨大淹水

    2025/10/20 19:55 中央社
    印度人慶祝年度重要節慶排燈節之際，位於東南部的大城清奈卻遭暴雨襲擊。（法新社）

    印度人慶祝年度重要節慶排燈節之際，位於東南部的大城清奈卻遭暴雨襲擊。（法新社）

    在印度人慶祝年度重要節慶排燈節（Diwali）之際，位於東南部的大城清奈卻遭暴雨襲擊，今天許多地區淹水、交通中斷，機場跑道也被雨水淹沒。

    印度18日起開始5天的排燈節假期，主要的慶典在今天正式登場，但清奈因為連續兩天出現大雨，當地到處淹水，交通也嚴重中斷，讓節慶的歡樂蒙上陰影。

    印度氣象局（The India Meteorological Department, IMD）最新的預測顯示，清奈所在的坦米爾那都（Tamil Nadu）有多處出現雷雨，其沿海地區的降雨將持續到22日。

    今日印度（India Today）指出，坦米爾那都境內許多地區的降雨量預料將累積到64.5毫米到111.5毫米之間。

    坦米爾那都邦長史達林（M.K. Stalin）19日已與當地緊急行動中心的專家進行了視訊會議，並瞭解降雨及因應的情況。

    史達林指示相關人員，將居住在沿海和低窪地區的居民撤離到更安全的地方。

    印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，清奈機場周遭的接到淹水，機場跑道也被積水淹沒，溪水嚴重的還包括東岸公路（ECR）沿線的維拉契里（Velachery）、梅達瓦卡姆 （Medavakkam）、帕利卡拉奈（Pallikaranai）、內埃蘭卡賴（Neelankarai）等地。

    大雨導致當地交通要道積水，進而出現嚴重塞車情況，讓民眾一般生活、過節都受到干擾，清奈南部還有幾個地方的水深及膝，有關當局敦促民眾保持警戒。

    尼爾吉利斯（Nilgiris）由於山區多處出現土石流，尼爾吉利山區鐵路（NMR）列車被迫停駛。

    政府已發出警告，要喀達羅爾（Cuddalore）的漁民暫停出海，並下令所有船隻停進港內等候進一步通知。

    清奈在大雨不斷、積水未退的情況下，加強防洪準備，全市救援中心的數量從116個增加到215個。

