亞馬遜雲端服務大當機 Steam、麥當勞App、Disney+遭受波及！

亞馬遜網路服務20日下午發生大當機。（路透）

提供雲端運算服務的「亞馬遜網路服務公司」（Amazon Web Services，AWS），台灣時間今天（20日）下午發生系統大當機，導致多個熱門平台服務被迫中斷，AWS官方隨後證實故障，目前正在進行修復。

根據斷線追蹤網站Downdetector資料，數位遊戲發行平台Steam、遊戲機大廠任天堂（Nintendo）、線上串流媒體Disney+、社群軟體Snapchat、麥當勞App、平面設計平台Canva等出現當機災情，跳出「伺服器發生錯誤」、「Internal Error」等異常字樣。

隨後AWS發公告 證實是他們的系統發生故障導致上述使用其服務的平台跟著當機，本次異常屬「伺服器內部錯誤（500 Internal Server Error）」為平台端系統中斷，非用戶設備或網路造成，團隊正積極調查並努力儘快恢復全面服務。

AWS表示，目前相關問題已緩解，大多數AWS服務作業現已正常運作，但某些請求還是受到限制，在修復工作全部完成前，用戶仍可能遇到失敗的情況，建議可重新嘗試操作，即便成功，也要注意可能有延遲的情況。

