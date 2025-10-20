為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    南海再爆空中對峙 中國戰機兩度投照明彈逼近澳洲軍機

    2025/10/20 18:02 編譯陳成良／綜合報導
    圖為澳洲P-8A海神式海上巡邏機。澳洲指控中國戰機在南海對其進行危險攔截，包括近距離投擲照明彈。（圖：澳洲皇家空軍）

    圖為澳洲P-8A海神式海上巡邏機。澳洲指控中國戰機在南海對其進行危險攔截，包括近距離投擲照明彈。（圖：澳洲皇家空軍）

    澳洲國防部20日發表聲明，嚴正指控一架中國戰機日前在南海國際空域，對澳洲皇家空軍的P-8A「海神式」（P-8A Poseidon）海上巡邏機，做出「不安全且不專業」的危險舉動，在極近距離內投擲照明彈，危及澳洲軍機與機組員安全。

    據路透報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問時，進一步透露了事件細節。他證實，該架中國人民解放軍（PLA）戰機在攔截過程中，曾兩度向澳洲P-8A偵察機近距離釋放照明彈。

    馬勒斯強調：「正是照明彈被釋放的距離，讓我們認定此舉是不安全且不專業的。」澳洲國防部的聲明指出，此事件對澳洲軍機及其機組人員構成了風險，所幸並未造成任何人員受傷或飛機損壞。

    澳洲政府對此事件高度重視，並已採取正式外交行動。馬勒斯表示，澳洲政府已透過中國駐坎培拉大使館，以及澳洲駐北京大使館，向中國政府表達了澳方的嚴重關切與抗議。

    聲明中重申澳洲的立場：「澳洲期望所有國家，包括中國在內，都能以安全且專業的方式操作其軍隊。」截至發稿前，中國駐澳大使館未對此事做出回應。

    並非首次發生 凸顯解放軍挑釁模式

    這起事件並非單一個案，而是近年來澳洲公開指控中國軍機採取類似危險行徑的最新一起。這凸顯出解放軍在區域內的軍事活動，日益呈現出模式化的挑釁趨勢。

    今年二月，澳洲也曾公開批評一架中國戰機的行為「不安全且不專業」，當時該戰機在距離一架澳洲海上巡邏機不到30公尺的範圍內投擲照明彈，情況同樣十分驚險。

