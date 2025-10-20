陷淫魔性醜聞 英媒爆安德魯王子要隨扈警私查指控者個資

美國女子朱弗里（圖中）指控英國安德魯王子（圖左）在她未成年時加以性侵。圖右為涉嫌將朱弗里賣給安德魯王子的富豪艾普斯坦女友麥克斯韋爾。（法新社資料照）

英國王室醜聞再起波瀾，就在安德魯王子（Prince Andrew）宣布放棄「約克公爵」頭銜後，英國「週日郵報」披露，他早在2011年便曾要求一名隨扈警官，協助挖掘對他提出性侵指控的朱弗里（Virginia Giuffre）個人資料，企圖尋找其弱點。倫敦都會區警察局已證實，正積極調查相關指控。

根據報導引述的一封關鍵電郵，安德魯王子當時曾向女王的副新聞秘書表示，他已向警方提供了朱弗里的出生日期與社會安全碼，並聲稱他相信朱弗里在美國有犯罪紀錄，希望警方能查證。此舉被視為意圖抹黑指控者，以削弱其證詞的可信度。

報導補充說，目前沒有跡象表明該名警官遵循了安德魯的指示。朱弗里的家屬也向該報鄭重澄清，朱弗里生前沒有任何犯罪前科，直接駁斥了安德魯的說法。

現年65歲的安德魯王子是英王查爾斯三世之弟，他因與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的密切關係而聲名狼藉，長年面臨嚴重指控。

已於今年4月輕生的朱弗爾，生前指控自己在未成年時，遭艾普斯坦販運給安德魯王子進行性虐待。儘管安德魯王子始終堅決否認，並在2022年與朱弗里達成庭外和解，但相關醜聞已對其個人及王室形象造成無法彌補的傷害。

放棄頭銜難止血 警方介入調查

近年來，安德魯王子已陸續辭去所有王室公職，並被拔除軍階與王室贊助人身分。他上週五（17日）更主動宣布，將不再使用「約克公爵」（Duke of York）頭銜，顯然希望藉此為爭議劃下句點。然而，最新爆料顯示，此舉未能平息風波，倫敦警方的正式介入，更讓這起陳年醜聞再度成為公眾焦點。

