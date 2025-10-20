為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    自民、維新共組聯合政府 日本首位女首相明誕生

    2025/10/20 17:55
    高市早苗將成為日本首位女首相。（彭博檔案照）

    高市早苗將成為日本首位女首相。（彭博檔案照）

    自民黨總裁高市早苗與日本維新會的兩位共同代表吉村洋文和藤田文武，今天傍晚正式簽署共組聯合政府協議，維新會決定明天臨時國會首相指名選舉，將把選票投給高市早苗。高市成為日本史上首位女首相已成定局。

    自民維新聯姻從15日兩黨黨魁會談達成初步共識後，經過了5天密集協商拍板定案，維新提出12大項約50條的政策主張與自民談判，其中降低社會保險費的「社會保障改革」、「副首都構想」及「刪減一成國會議員席次」等3項，被列為絕對條件。

    高市與吉村今天上午進行電話會談，達成合作的共識。共同黨代表藤田文武下午召開記者會宣布，下午召開的兩院議員總會通過合作的決議，並決定明天的首相指名選舉，從第一輪開始就將選票投給高市。

    藤田指出，與自民黨的政策協商中，雙方已就「刪減國會議員席次」達成共識，決定在21日召開的臨時國會上，推動將刪減一成眾議院議員席次的方針。至於廢除企業與團體政治獻金的問題，雙方將設立協商機制，並在高市的總裁任期（至2027年9月底）內，持續協商以期達成共識。對於食品消費稅在兩年間降為零的提案，雙方也將設立協議平台，繼續展開討論。

    對於記者詢問「是否會入閣，或僅止於閣外合作」一事，藤田表示「人事任命屬於首相的專權事項」，因此不予置評。同時他也強調，「所謂閣外合作是為了隨時抽身的說法並不正確」，並補充說「未來進入內閣的可能性仍然存在。

    首相指名投票具優位地位的眾議院，自民黨擁有196席，維新會有35席，兩黨合計將達231席，距離過半數（233席）僅差2席。高市和黨總裁麻生太郎上週分頭拜會參政黨和「有志・改革之會」等在野小黨或團體爭取支持，今天她和幹事長鈴木俊一繼續拜會了保守黨代表百田尚樹。高市很有可能在第一輪就拿下過半。

