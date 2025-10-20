為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    ChatGPT選號中大獎！美女贏威力球300萬 彩券公司：只是運氣好

    2025/10/20 17:29 編譯孫宇青／綜合報導
    ChatGPT是時下熱門的聊天機器人，也有人用該工具挑選樂透號碼，結果幸運中獎。（路透）

    美國密西根州一名女子近日指出，她使用聊天機器人ChatGPT生成1組號碼，贏得美國樂透「威力球」（Powerball）10萬美元（約306萬台幣）獎金，引起熱議，但彩券公司強調這是幸運，人工智慧（AI）無法預測中獎號碼。

    紐約郵報（New York Post）報導，密州懷恩多特市（Wyandotte）45歲居民卡維（Tammy Carvey）表示，上個月初威力球頭獎突破10億美元（約306億台幣）時，她決定讓ChatGPT生成1組號碼，並上網購買彩券。

    開獎後，她發現自己中了4個白球和1個紅球，當時就知道肯定中了獎，但起初以為只贏得5萬美元（約153萬台幣）獎金，後來發現在購買彩券時選購「強力加倍」（PowerPlay）、讓獎金翻倍至10萬美元，她和丈夫都不敢相信。

    密西根彩券公司表示，卡維近日已在總部領取獎金，計畫用這筆錢償還剩餘的房貸，剩下的錢將存起來。

    雖然卡維是使用ChatGPT選號，但密西根彩券公司強調，中獎完全是運氣好，「所有彩券開獎的結果都是隨機的，無法透過AI或其他號碼生成工具來預測」。

