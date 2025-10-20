柬埔寨「殺豬盤」風暴擴大！ 再有10名南韓人被捕、仍有80人失聯

數名涉嫌在柬埔寨從事網路詐騙的南韓公民，18日被包機遣返回國，抵達仁川國際機場後，立即遭到南韓警方逮捕。南韓官方估計，約有上千名公民深陷柬埔寨的詐騙產業鏈。（歐新社）

根據法新社報導，柬埔寨的數十億美元詐騙產業持續引發國際問題，南韓外交部長趙顯20日證實，又有10名涉嫌參與網路詐騙的南韓公民在柬埔寨被捕，另有2人獲救，他們將於本週被遣返回國。

這場跨國掃蕩行動正持續擴大。就在上個週末，柬埔寨才剛將另外64名涉嫌從事「殺豬盤」（pig butchering）等詐騙活動的南韓人，以包機方式遣返回國。飛機降落後，他們在南韓警方的押解下戴著手銬走下飛機。南韓國家警察廳週一表示，正在對其中59人申請逮捕令。

南韓外交部上週曾表示，自去年以來，已接獲約550名公民在入境柬埔寨後失蹤或被強迫滯留的報告，目前仍有80人下落不明。官方更驚人地估計，在柬埔寨約20萬的詐騙產業從業人員中，可能有多達1000名是南韓人。

南韓國家安保室室長魏聖洛指出，這些人中包含了「自願與非自願的參與者」。他們被迫從事的詐騙類型，包括語音釣魚、戀愛詐騙等。

大學生遭虐殺引公憤 南韓鐵腕掃蕩

南韓政府近期之所以採取如此高調的鐵腕行動，導火線是今年稍早，一名南韓大學生在柬埔寨據報遭犯罪集團虐待致死的案件，在南韓國內引發巨大公憤。

上週，南韓外交部官員已飛往柬埔寨，與該國總理及當地警方會面，商討合作打擊假工作與詐騙中心的問題。

