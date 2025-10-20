美聯合航空駕駛艙玻璃驚傳高空被撞裂 機師濺血緊急轉降

美國聯合航空1093號航班駕駛艙擋風玻璃，在高空被不明物體撞裂，機師手臂遭到割傷血跡斑斑。（圖擷自@OnDisasters「X」帳號）

美國聯合航空1093號航班波音737客機，16日從科羅拉多州丹佛飛往加州洛杉磯時，駕駛艙擋風玻璃驚傳在3.6萬英尺（約1.1萬公尺）的高空被不明物體撞裂，機師手臂血跡斑斑緊急轉降。

據《紐約郵報》報導，從社群媒體上瘋傳的照片可以看到，機師手臂似乎遭到玻璃割傷濺血，儀表板上到處都是碎玻璃，班機旋即改至猶他州鹽湖城機場降落。

聯合航空對此表示，1093號航班16日在鹽湖城安全著陸，當天已安排另架客機將乘客載送到洛杉磯。據了解，事發飛機目前仍停在鹽湖城，更換損壞的擋風玻璃。

外界推測駕駛艙玻璃應是被太空垃圾碎片或者是流星撞上，畢竟在3.6萬英尺的高空應無鳥類也不會有冰雹。美國聯邦航空總署2023年的報告指出，太空垃圾對客機造成嚴重損害的可能性約為1兆分之1。

事發客機擋風玻璃外觀。（圖擷自@OnDisasters「X」帳號）

玻璃碎片散布在駕駛艙內。（圖擷自@OnDisasters「X」帳號）

