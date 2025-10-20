為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    APEC峰會前板門店參觀暫停 韓媒推測川普再會金正恩

    2025/10/20 16:24 中央社
    亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將在10月31日於南韓慶州舉行，聯合國軍司令部與韓國統一部今天宣布會議期間將不開放參觀板門店的行程，引發對美朝領導人會面的猜測。圖為川普2019年時和金正恩合影。（路透資料照）

    亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將在10月31日於南韓慶州舉行，聯合國軍司令部與韓國統一部今天宣布會議期間將不開放參觀板門店的行程，引發對美朝領導人會面的猜測。圖為川普2019年時和金正恩合影。（路透資料照）

    亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將在10月31日於南韓慶州舉行，聯合國軍司令部與韓國統一部今天宣布會議期間將不開放參觀板門店的行程，引發對美朝領導人會面的猜測。

    統一部今天表示，將在10月底至11月初暫停板門店特別參觀行程。這項特別參觀行程是統一部與擁有板門店出入核准權限的聯合國軍司令部合作項目，每天開放2梯次、共40人前往板門店參觀。

    韓聯社引述政府消息人士說法報導，這次是在聯合國軍司令部要求下，協議暫停開放南韓本國人及外國人前往板門店參觀。

    由於2019年6月時北韓領導人金正恩與時任美國總統川普會面的所有事前接觸都是在板門店進行，板門店參觀行程暫停一事也引發韓媒猜測。東亞日報等韓媒報導，此舉可能是為川普與金正恩再次會面，進行事前準備。

    除了南韓政府高層表示，有跡象顯示川金會的可能性，美國有線電視新聞網（CNN）日前也引述知情人士報導，稱川普團隊正在討論與金正恩會晤的可能性。統一部與聯合國軍司令部皆未詳細說明這次暫停板門店參觀的具體原因。

    也有意見認為，APEC會議期間將有各國領袖訪韓，暫停參觀板門店行程是為了預防北韓可能的突發行動。

