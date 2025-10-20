羅浮宮竊案法國舉國展開追緝 不排除跨國犯罪集團所為

羅浮宮驚天竊案發生後，法國鑑識小組成員正在檢視傳是竊賊破窗而入的阿波羅廳窗戶。（路透）

針對19日發生在羅浮宮博物館的驚天珠寶竊案，法國政府20日已全面展開追緝。根據《法新社》報導，司法部長達馬南（Gerald Darmanin）坦承此案是國安的「徹底失敗」，目前已組成一支60人的大型專案小組全力追查竊賊下落。此案也已引發法國政壇風暴，在野黨痛批是「國恥」。

司法部長達馬南20日接受電台訪問時毫不諱言地承認失敗。他痛心地說：「可以肯定的是，我們失敗了。因為人們竟能在巴黎市中心停放一台家具升降梯，在幾分鐘內把人送上去拿走無價的珠寶，並給了法國一個糟糕透頂的形象。」

內政部長努涅斯（Laurent Nunez）也坦承，確保博物館安全是法國的「一個主要弱點」。他指出，竊賊在短短7分鐘內完成所有行動，顯然經驗老道，不排除是由「外國人」組成的跨國犯罪集團所為，目前60人的專案小組正朝此方向全力偵辦。

極右派痛批「國恥」 馬克宏下令追回國寶

這起事件也引爆了政治究責聲浪。極右派「國民聯盟」（National Rally）黨魁巴德拉（Jordan Bardella）在社群媒體上痛批，這場竊案是「我們國家難以承受的恥辱」，並質疑「國家的解體還要走多遠？」

面對排山倒海的壓力，法國總統馬克宏在社群媒體上表示，政府正「竭盡所能」追捕犯嫌並尋回失竊的國寶。失竊的8件珠寶包括拿破崙第一任妻子瑪麗．路易莎皇后（Empress Marie-Louise）的祖母綠鑽石項鍊等無價之寶，拍賣行專家指出，這些贓物在原始狀態下根本無法在市場上銷售。

