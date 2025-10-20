展現野心！李在明矢言打造南韓成全球第4大國防工業

南韓總統李在明（中）發下豪語，要讓南韓國防工業成長至全球第四強。（歐新社）

《路透》20日報導，南韓總統李在明在南韓最大武器展「2025年首爾國際航空宇宙暨防衛產業展」（Seoul International Aerospace & Defense Exhibition 2025）上發表談話指出，南韓將在2030年前對國防及航太研究投入「超乎預期的預算」，竭力打造南韓成為全球第4大國防工業。

據報導，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的全球百大軍火公司資料，南韓截至2023年在全球武器銷售排名第10。

李在明在最新談話中指出，從榴彈砲到自殺式無人機，南韓各家企業在軍武方面展現搭載人工智慧（AI）的新無人武器，致力在全球國防市場爭取更多訂單。

他說：「南韓躋身國防工業4大強國之列絕非遙不可及的夢想，我們將把投資集中在開發必須能自主掌握的技術、零組件和材料，例如國防工業的特殊半導體，以建立科技主權。」

他還補充道，南韓承諾與海外國防夥伴共享的不只是武器系統，還有「打造工業基礎的技術跟經驗」。

據了解，軍火是南韓成長最快的出口產業之一，尤其自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，南韓已簽訂價值數十億美元的軍售合約，向世界各地銷售榴彈砲、彈藥、飛彈與軍艦等各種軍事裝備。

