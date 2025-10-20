為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    展現野心！李在明矢言打造南韓成全球第4大國防工業

    2025/10/20 15:51 編譯孫宇青／綜合報導
    南韓總統李在明（中）發下豪語，要讓南韓國防工業成長至全球第四強。（歐新社）

    南韓總統李在明（中）發下豪語，要讓南韓國防工業成長至全球第四強。（歐新社）

    《路透》20日報導，南韓總統李在明在南韓最大武器展「2025年首爾國際航空宇宙暨防衛產業展」（Seoul International Aerospace & Defense Exhibition 2025）上發表談話指出，南韓將在2030年前對國防及航太研究投入「超乎預期的預算」，竭力打造南韓成為全球第4大國防工業。

    據報導，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的全球百大軍火公司資料，南韓截至2023年在全球武器銷售排名第10。

    李在明在最新談話中指出，從榴彈砲到自殺式無人機，南韓各家企業在軍武方面展現搭載人工智慧（AI）的新無人武器，致力在全球國防市場爭取更多訂單。

    他說：「南韓躋身國防工業4大強國之列絕非遙不可及的夢想，我們將把投資集中在開發必須能自主掌握的技術、零組件和材料，例如國防工業的特殊半導體，以建立科技主權。」

    他還補充道，南韓承諾與海外國防夥伴共享的不只是武器系統，還有「打造工業基礎的技術跟經驗」。

    據了解，軍火是南韓成長最快的出口產業之一，尤其自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，南韓已簽訂價值數十億美元的軍售合約，向世界各地銷售榴彈砲、彈藥、飛彈與軍艦等各種軍事裝備。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播