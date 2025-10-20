烏俄終戰有望？ 澤倫斯基鬆口：願赴布達佩斯與川普、普廷三方會談

在美國總統川普與俄羅斯總統普廷即將於匈牙利布達佩斯舉行峰會前夕，烏克蘭總統澤倫斯基釋出重大信號，表示若獲邀請，他已準備好加入這場旨在結束烏俄戰爭的峰會。（美聯社資料照）

根據法新社報導，在美國總統川普與俄羅斯總統普廷即將於匈牙利布達佩斯舉行峰會之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）週一釋出重大信號，表示若獲邀請，他已準備好加入這場關鍵峰會。

川普與普廷日前表示，他們將於未來數週內在布達佩斯會面，美國總統將繼續嘗試斡旋，以結束這場由俄羅斯於2022年發動、已持續3年半的殘酷戰爭。

三方會談或穿梭外交 澤倫斯基：都會同意

澤倫斯基20日向記者表示，他對會談形式抱持開放態度。

「如果我被邀請到布達佩斯，如果這是一場我們3人會面的形式，或者如其所稱的穿梭外交，即川普總統會見普丁、川普總統再會見我，那麼無論以何種形式，我們都會同意。」澤倫斯基在20日發布的談話中說道。

據報導，此番表態，是自戰爭爆發以來，澤倫斯基罕見地對與俄羅斯領導人進行直接或間接高層對話，釋放出清晰且主動的意願，為停戰談判帶來了新的可能性。

