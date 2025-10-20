使用遭凍結俄資產援烏 歐洲領袖即將達成協議

波蘭外長西科爾斯基表示，利用俄國資金獲得貸款的計畫「正在朝著圓滿解決的方向發展」。（歐新社）

英國《衛報》20日報導，英國及歐盟領袖愈來愈有信心，一項以凍結的俄羅斯央行存款作為抵押，向烏克蘭提供1400億歐元（約4.99兆台幣）貸款的提案，能夠在年底前達成共識。此舉被認為對基輔維持國防力量至關重要。

據報導，歐盟執委會的提案已於上週華府舉行的七大工業國集團（G7）財政部長會議上進行討論，並將於23日在布魯塞爾舉行的歐盟領袖峰會上進行討論，惟美國是否參與仍不確定。

請繼續往下閱讀...

波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）表示，利用俄國資金獲得貸款的計畫「正在朝著圓滿解決的方向發展」。他表示，年底前可以達成協議，「很簡單，要嘛用侵略者的錢，要嘛用我們自己的錢。別問我更喜歡哪一個」。

根據歐盟執委會上月在一份2頁文件中概述的計畫，歐盟將根據俄羅斯在歐洲清算銀行持有的凍結資產，向烏克蘭提供1400億歐元的無息貸款。這筆貸款的前提是，俄羅斯將在衝突結束後使用凍結資產支付戰爭賠款。一位歐盟高階官員本月稍早強調：「我們提議的方式不是沒收（俄國資產）。」

據了解，烏克蘭在抵抗俄羅斯入侵的過程中，每年都出現預算赤字。過去，它一直依賴盟國政府透過額外借款來支持它，但不斷上升的成本和搖擺不定的美國支持，正在增加烏克蘭對歐洲盟友的財政承諾。

9月，烏克蘭推估其到2026年將需要500億美元（約1.53兆台幣）的外部援助。歐盟官員尤其認為，由於和平談判毫無進展的跡象，烏克蘭自2026年4月起將需要緊急資金注入其戰爭力量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法