為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    使用遭凍結俄資產援烏 歐洲領袖即將達成協議

    2025/10/20 15:16 編譯孫宇青／綜合報導
    波蘭外長西科爾斯基表示，利用俄國資金獲得貸款的計畫「正在朝著圓滿解決的方向發展」。（歐新社）

    波蘭外長西科爾斯基表示，利用俄國資金獲得貸款的計畫「正在朝著圓滿解決的方向發展」。（歐新社）

    英國《衛報》20日報導，英國及歐盟領袖愈來愈有信心，一項以凍結的俄羅斯央行存款作為抵押，向烏克蘭提供1400億歐元（約4.99兆台幣）貸款的提案，能夠在年底前達成共識。此舉被認為對基輔維持國防力量至關重要。

    據報導，歐盟執委會的提案已於上週華府舉行的七大工業國集團（G7）財政部長會議上進行討論，並將於23日在布魯塞爾舉行的歐盟領袖峰會上進行討論，惟美國是否參與仍不確定。

    波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）表示，利用俄國資金獲得貸款的計畫「正在朝著圓滿解決的方向發展」。他表示，年底前可以達成協議，「很簡單，要嘛用侵略者的錢，要嘛用我們自己的錢。別問我更喜歡哪一個」。

    根據歐盟執委會上月在一份2頁文件中概述的計畫，歐盟將根據俄羅斯在歐洲清算銀行持有的凍結資產，向烏克蘭提供1400億歐元的無息貸款。這筆貸款的前提是，俄羅斯將在衝突結束後使用凍結資產支付戰爭賠款。一位歐盟高階官員本月稍早強調：「我們提議的方式不是沒收（俄國資產）。」

    據了解，烏克蘭在抵抗俄羅斯入侵的過程中，每年都出現預算赤字。過去，它一直依賴盟國政府透過額外借款來支持它，但不斷上升的成本和搖擺不定的美國支持，正在增加烏克蘭對歐洲盟友的財政承諾。

    9月，烏克蘭推估其到2026年將需要500億美元（約1.53兆台幣）的外部援助。歐盟官員尤其認為，由於和平談判毫無進展的跡象，烏克蘭自2026年4月起將需要緊急資金注入其戰爭力量。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播