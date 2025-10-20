為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    澤倫斯基有意加入匈牙利「雙普會」 促川普對普廷更強硬

    2025/10/20 14:54 編譯孫宇青／綜合報導
    澤倫斯基稱已告訴川普，他準備好參加川普（右）與普廷（左）在匈牙利的峰會。（法新社）

    澤倫斯基稱已告訴川普，他準備好參加川普（右）與普廷（左）在匈牙利的峰會。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基在19日播出的《美國國家廣播公司》（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中表示，他已準備好參加即將在匈牙利布達佩斯舉行的美俄元首峰會，並指俄羅斯總統普廷就像「更強大的哈瑪斯」，敦促美國總統川普必須對其施加更大壓力。

    據報導，澤倫斯基17日於白宮會晤川普後錄製NBC節目專訪，稱「普廷與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯有些相似，只是比哈瑪斯更強大，因此必須對其施加更大壓力」，敦促川普應該擴大對普廷

    的施壓。

    儘管川普在17日的會面中並未應允烏克蘭取得戰斧巡弋飛彈，但澤倫斯基仍對此保持樂觀，稱「雖然川普總統今天沒有說『好』，但他沒有說『不行』，就是件好事」。

    普廷先前曾警告，向烏克蘭提供戰斧飛彈將使局勢「升級」。澤倫斯基則回應，普廷是「擔心美國會向我們提供『戰斧』飛彈，我認為他真的擔心我們會使用它們」。

    此外，澤倫斯基在訪問中稱普廷為「恐怖份子」，但重申他願意與普廷面對面會談，「如果我們真的想要實現公正持久的和平，這場悲劇的雙方需要碰面。如果我們不見面，怎麼可能達成協議？」

    當被問及他是否計畫前往布達佩斯參加美俄元首峰會時，澤倫斯基表示他已告訴川普：「我準備好了。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播