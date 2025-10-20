澤倫斯基有意加入匈牙利「雙普會」 促川普對普廷更強硬

澤倫斯基稱已告訴川普，他準備好參加川普（右）與普廷（左）在匈牙利的峰會。（法新社）

烏克蘭總統澤倫斯基在19日播出的《美國國家廣播公司》（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中表示，他已準備好參加即將在匈牙利布達佩斯舉行的美俄元首峰會，並指俄羅斯總統普廷就像「更強大的哈瑪斯」，敦促美國總統川普必須對其施加更大壓力。

據報導，澤倫斯基17日於白宮會晤川普後錄製NBC節目專訪，稱「普廷與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯有些相似，只是比哈瑪斯更強大，因此必須對其施加更大壓力」，敦促川普應該擴大對普廷

的施壓。

儘管川普在17日的會面中並未應允烏克蘭取得戰斧巡弋飛彈，但澤倫斯基仍對此保持樂觀，稱「雖然川普總統今天沒有說『好』，但他沒有說『不行』，就是件好事」。

普廷先前曾警告，向烏克蘭提供戰斧飛彈將使局勢「升級」。澤倫斯基則回應，普廷是「擔心美國會向我們提供『戰斧』飛彈，我認為他真的擔心我們會使用它們」。

此外，澤倫斯基在訪問中稱普廷為「恐怖份子」，但重申他願意與普廷面對面會談，「如果我們真的想要實現公正持久的和平，這場悲劇的雙方需要碰面。如果我們不見面，怎麼可能達成協議？」

當被問及他是否計畫前往布達佩斯參加美俄元首峰會時，澤倫斯基表示他已告訴川普：「我準備好了。」

