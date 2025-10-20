南韓特別檢察官偵辦前第一夫人金建希 驚傳內線交易獲利

南韓特別檢察官閔中基，負責偵辦前第一夫人金建希，孰料卻傳出他過去涉嫌內線交易。（圖擷自namu.wiki）

負責偵辦南韓前第一夫人金建希的特別檢察官閔中基，傳出在2010年任職首爾高等法院法官期間，靠著內線交易提前拋售即將下市的公司股票，賺進1.5874億韓元（約新台幣342萬元），閔中基對此強調自己絕沒有違法。

據《東亞日報》報導．閔中基2008年4月財產申報資料顯示，他擁有1間非上市太陽能公司的1萬股股票；到了2010年4月財產申報，他的持股在該公司上市增資後增至1萬2306股；2011年4月申報紀錄中，閔中基已將這些股票全數賣光，獲利逾1.5億韓元。

據了解，這間太陽能公司2010年8月爆出財報造假因而下市，閔中基是搶在這之前將股票拋售一空，並登記在隔年4月的財產申報中，相較之下有7000多名散戶血本無歸，只能留著「壁紙」當紀念。

閔中基在捲入爭議後，澄清自己絕對沒有涉及內線交易，當年是透過熟人介紹投資太陽能公司，2010年時依照證券業者的建議售出股票。閔中基說，目前針對金建希的調查不會受到15年前的私事影響，他會繼續履行特別檢察官的職責。

