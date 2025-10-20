為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    人沒死！ 中國前外長秦剛被消失逾2年 首度在北京公開露面

    2025/10/20 15:08 即時新聞／綜合報導
    畫面顯示，中國前外長秦剛（中）身穿深色西裝、繫紅色領帶，身形甚至略顯發福。（圖擷自X）

    畫面顯示，中國前外長秦剛（中）身穿深色西裝、繫紅色領帶，身形甚至略顯發福。（圖擷自X）

    中國前外交部長秦剛2023年6月底從公眾眼前消失，隨後接連被免去外交部部長、國務委員等職務，2024年2月、7月也失去人大代表和中共中央委員頭銜。由於對外音訊全無，秦剛入獄或遭殺害等傳言甚囂塵上，不過近日秦剛疑出席本月在北京舉行的音樂節，並與多人合影，據信是秦剛消失2年多後，首度公開露面。

    綜合媒體報導，中國前國務委員、外交部長秦剛疑似出席本月10日至24日在北京舉行的第二十八屆北京國際音樂節，並與多人合影，畫面顯示，秦剛身穿深色西裝、繫紅色領帶，身形甚至略顯發福。

    報導指出，據信這是秦剛消失2年多以來，首次公開亮相，不過目前沒有官方管道證實照片中人物是否真為秦剛本人。

    現年60歲的秦剛1991年進入外交部後仕途順遂，2014至2017年任職禮賓司司長期間，負責塑造習近平在世界舞台上的形象，自此深獲信任。2018年升任外交部副部長，2021年被任命為駐美大使，在職僅一年半便返回北京接任外交部長，成為中國1950年代以來最年輕的外長，同年更當選國務委員，晉升國家級副職（副國級）。

    但秦剛接任外長僅約半年便神秘消失，外交部部長、國務委員、人大代表和中共中央委員等職務與頭銜陸續被拔，不過中央委員是秦剛「請辭」且被保留「同志」稱呼，外界研判中共仍稱秦剛同志，代表沒有被開除出黨，可能重新被指派為低層級職務，「在習近平時期，類似的降職被施加在政治過失相對輕微的幹部身上」。

