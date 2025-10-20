為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    立陶宛外長：普廷不受任何歐洲國家歡迎 唯一落腳處是「海牙法庭」

    2025/10/20 14:54 編譯孫宇青／綜合報導
    立陶宛外交部長布德里斯大酸普廷不受任何歐洲國家歡迎，唯一該去的是荷蘭海牙國際刑事法院。（美聯社）

    立陶宛外交部長布德里斯大酸普廷不受任何歐洲國家歡迎，唯一該去的是荷蘭海牙國際刑事法院。（美聯社）

    美國總統川普和俄羅斯總統普廷近期將在匈牙利首都布達佩斯舉行峰會，在匈牙利當局表明將確保普廷順利入、出境後，立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）出言反譏，稱普廷不受任何歐洲國家歡迎。

    《路透》報導，布德里斯20日表示，俄國總統普廷在任何歐洲國家的首都都沒有立足之地，「普廷在歐洲的唯一落腳處是在（荷蘭）海牙，在（國際刑事法院）法庭前，而不是在我們任何一個國家的首都」。

    布德里斯是在出席盧森堡舉行的歐盟外長會議前表示做出上述表示。

    川普16日同意在未來兩週內，於布達佩斯與普廷舉行第二次峰會。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）先後與川普和普廷通話，表明將「全速推動」峰會籌備工作；匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）更表示，匈牙利將確保普廷順利入境，並在峰會後順利返回俄國。

    川普與普廷再次會晤選在匈牙利，不但引發高度關注，更讓歐盟和北大西洋公約組織（NATO）其他成員國備感尷尬，因為大多數烏克蘭盟友一直試圖孤立普廷，稱他為「戰犯」。國際刑事法院早前即指出，普廷應對「非法驅逐兒童，以及將兒童從烏克蘭被占領區非法移送至俄羅斯聯邦的戰爭罪」負起責任，對他發出逮捕令。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播