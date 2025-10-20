立陶宛外長：普廷不受任何歐洲國家歡迎 唯一落腳處是「海牙法庭」

立陶宛外交部長布德里斯大酸普廷不受任何歐洲國家歡迎，唯一該去的是荷蘭海牙國際刑事法院。（美聯社）

美國總統川普和俄羅斯總統普廷近期將在匈牙利首都布達佩斯舉行峰會，在匈牙利當局表明將確保普廷順利入、出境後，立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）出言反譏，稱普廷不受任何歐洲國家歡迎。

《路透》報導，布德里斯20日表示，俄國總統普廷在任何歐洲國家的首都都沒有立足之地，「普廷在歐洲的唯一落腳處是在（荷蘭）海牙，在（國際刑事法院）法庭前，而不是在我們任何一個國家的首都」。

布德里斯是在出席盧森堡舉行的歐盟外長會議前表示做出上述表示。

川普16日同意在未來兩週內，於布達佩斯與普廷舉行第二次峰會。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）先後與川普和普廷通話，表明將「全速推動」峰會籌備工作；匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）更表示，匈牙利將確保普廷順利入境，並在峰會後順利返回俄國。

川普與普廷再次會晤選在匈牙利，不但引發高度關注，更讓歐盟和北大西洋公約組織（NATO）其他成員國備感尷尬，因為大多數烏克蘭盟友一直試圖孤立普廷，稱他為「戰犯」。國際刑事法院早前即指出，普廷應對「非法驅逐兒童，以及將兒童從烏克蘭被占領區非法移送至俄羅斯聯邦的戰爭罪」負起責任，對他發出逮捕令。

