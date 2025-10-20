為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    羅浮宮失竊珠寶恐遭拆解 專家：不可能在公開市場出售

    2025/10/20 13:32 編譯陳成良／綜合報導
    瑪麗．艾蜜莉皇后（Queen Marie-Amélie）與奧坦絲皇后（Queen Hortense）的藍寶石首飾套組，2020年攝於羅浮宮，19日遭竊。專家表示，這些國寶級珠寶極不可能在公開市場出售，竊賊很可能拆解後單獨出售寶石變現。（法新社）

    瑪麗．艾蜜莉皇后（Queen Marie-Amélie）與奧坦絲皇后（Queen Hortense）的藍寶石首飾套組，2020年攝於羅浮宮，19日遭竊。專家表示，這些國寶級珠寶極不可能在公開市場出售，竊賊很可能拆解後單獨出售寶石變現。（法新社）

    針對法國羅浮宮（Louvre）19日發生的皇室珠寶竊案，藝術品追回專家馬里內洛（Christopher Marinello）在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，這些失竊的國寶級珠寶極不可能在公開市場上出售，竊賊很可能會將其拆解，單獨出售寶石。

    馬里內洛指出，像這樣知名的珠寶，其來源清晰可辨，任何信譽良好的拍賣行或經銷商都不會觸碰。「竊賊的最終目標是將其變現。」他解釋說，竊賊會將珠寶上的鑽石、藍寶石和祖母綠等寶石一一拆下，然後在黑市上單獨出售。

    「這完全是為了錢。」馬里內洛補充道，「他們會將其拆解，可能會重新切割寶石，以改變它們的形狀和大小，然後慢慢地將它們滲透回市場。」

    馬里內洛稱這種行為是「野蠻的」，因為它「破壞了文化遺產」。他表示，將一件具有數百年歷史的藝術品，僅僅為了其金屬和寶石的內在價值而摧毀，是一種悲劇。

    他以2019年德國德勒斯登（Dresden）綠穹珍寶館（Green Vault）的竊案為例，當時竊賊也是將偷來的18世紀珠寶拆解出售。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播