羅浮宮失竊珠寶恐遭拆解 專家：不可能在公開市場出售

瑪麗．艾蜜莉皇后（Queen Marie-Amélie）與奧坦絲皇后（Queen Hortense）的藍寶石首飾套組，2020年攝於羅浮宮，19日遭竊。專家表示，這些國寶級珠寶極不可能在公開市場出售，竊賊很可能拆解後單獨出售寶石變現。（法新社）

針對法國羅浮宮（Louvre）19日發生的皇室珠寶竊案，藝術品追回專家馬里內洛（Christopher Marinello）在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，這些失竊的國寶級珠寶極不可能在公開市場上出售，竊賊很可能會將其拆解，單獨出售寶石。

馬里內洛指出，像這樣知名的珠寶，其來源清晰可辨，任何信譽良好的拍賣行或經銷商都不會觸碰。「竊賊的最終目標是將其變現。」他解釋說，竊賊會將珠寶上的鑽石、藍寶石和祖母綠等寶石一一拆下，然後在黑市上單獨出售。

請繼續往下閱讀...

「這完全是為了錢。」馬里內洛補充道，「他們會將其拆解，可能會重新切割寶石，以改變它們的形狀和大小，然後慢慢地將它們滲透回市場。」

馬里內洛稱這種行為是「野蠻的」，因為它「破壞了文化遺產」。他表示，將一件具有數百年歷史的藝術品，僅僅為了其金屬和寶石的內在價值而摧毀，是一種悲劇。

他以2019年德國德勒斯登（Dresden）綠穹珍寶館（Green Vault）的竊案為例，當時竊賊也是將偷來的18世紀珠寶拆解出售。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法