東京上野車站驚魂！7旬運將開計程車衝上人行道釀4傷 9歲女童也受害

東京上野車站驚魂！7旬運將開計程車衝上人行道釀4傷 9歲女童也受害2025/10/20 13:44 即時新聞／綜合報導
救護車抵達東京上野車站。示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）
日本東京上野車站今（20）日上午發生一起駭人車禍，一輛計程車突然失控暴衝上人行道，撞上正在等紅燈的行人，造成包括一名9歲女童在內共4人受傷。
綜合日媒報導，事故發生於當地時間上午11時左右，上野車站不忍口附近。當時這輛計程車不明原因失控，直接開上人行道，先後撞擊4名行人。傷者分別為一名40多歲女子和她9歲女兒，以及2名60多歲男女，所幸均意識清醒，送醫無生命危險，主要傷勢集中在腿部等部位。
警方表示，事故現場道路為緩彎路段，肇事駕駛是一名70多歲男性，他供稱「當時分心注意並行車輛」才會釀成此次事故。當時這輛計程車由秋葉原方向開往上野，事故地點鄰近人潮眾多的車站出口，所幸未釀更大傷亡。
警方依違反「過失駕駛致傷」方向展開調查，將釐清駕駛是否涉及操作失誤或身體狀況異常。
【目撃証言】#交通情報 東京都台東区 JR上野駅 不忍口改札付近 タクシーが歩道乗り上げひき逃げ事故 ９歳の子供など合わせて4人怪我 犯人逃走中10月20日 #台東区 #上野 #タクシー #ひき逃げ : ニュース速報あれこれ総合 https://t.co/btJveJl4ZG #NHK #交通事故 轢き逃げタクシー運転手ドライバー pic.twitter.com/apRDwG4Xqh— 災害火災画像速報ニュース2 （@Gt8VUlzRG7buafO） October 20, 2025
