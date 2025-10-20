東京上野車站驚魂！7旬運將開計程車衝上人行道釀4傷 9歲女童也受害

救護車抵達東京上野車站。示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

日本東京上野車站今（20）日上午發生一起駭人車禍，一輛計程車突然失控暴衝上人行道，撞上正在等紅燈的行人，造成包括一名9歲女童在內共4人受傷。

綜合日媒報導，事故發生於當地時間上午11時左右，上野車站不忍口附近。當時這輛計程車不明原因失控，直接開上人行道，先後撞擊4名行人。傷者分別為一名40多歲女子和她9歲女兒，以及2名60多歲男女，所幸均意識清醒，送醫無生命危險，主要傷勢集中在腿部等部位。

請繼續往下閱讀...

警方表示，事故現場道路為緩彎路段，肇事駕駛是一名70多歲男性，他供稱「當時分心注意並行車輛」才會釀成此次事故。當時這輛計程車由秋葉原方向開往上野，事故地點鄰近人潮眾多的車站出口，所幸未釀更大傷亡。

警方依違反「過失駕駛致傷」方向展開調查，將釐清駕駛是否涉及操作失誤或身體狀況異常。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法