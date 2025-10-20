為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中共四中全會舉行 新華社：「十五五」是關鍵5年

    2025/10/20 13:14 中央社
    中共四中全會20至23日在北京舉行。新華社指出，中國將通過「十四五」、「十五五」、「十六五」三個5年的努力，到2035年基本實現社會主義現代化。「十五五」正式承上啟下的關鍵5年。（路透資料照）

    中共四中全會20至23日在北京舉行。新華社指出，中國將通過「十四五」、「十五五」、「十六五」三個5年的努力，到2035年基本實現社會主義現代化。「十五五」正式承上啟下的關鍵5年。（路透資料照）

    中共四中全會20至23日在北京舉行。新華社指出，中國將通過「十四五」、「十五五」、「十六五」三個5年的努力，到2035年基本實現社會主義現代化。「十五五」正式承上啟下的關鍵5年。

    中共四中全會今天舉行。會議將審議「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」（十五五規劃）。

    新華社19日深夜發表題為「確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展—寫在黨的二十屆四中全會召開之際」的6000多字長文。這篇文章同時刊載上今天人民日報頭版，署名為新華社記者。

    文章首先說，2021年至2025年，「十四五」時期是中國全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標之後，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的第一個五年。

    文章接著表示，2026年至2030年，圍繞以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。

    新華社接著整理過去5年中共中央總書記習近平相關談話，提出中國經濟社會發展的「根本遵循」，包括：推動經濟社會發展綠色轉型；統籌發展和安全，糧食、能源、產業、國防等安全基礎進一步夯實；促進全體人民共同富裕等。

    新華社表示，中國將通過「十四五」、「十五五」、「十六五」三個五年的努力，到2035年基本實現社會主義現代化，實現「兩步走」戰略安排的第一步。「十五五」，正是承上啟下的關鍵五年，也是踏上新征程後中共中央著手制定的第一個五年規劃。

    文章稱，9月29日召開的中共中央政治局會議提出「十五五」時期經濟社會發展的要求：「必須堅持黨的全面領導」、「堅持人民至上」、「堅持高質量發展」、「堅持全面深化改革，擴大高水平開放」、「堅持有效市場和有為政府相結合」、「堅持統籌發展和安全」。

    新華社聲稱，通過編制實施「十五五」規劃，中國將更好發揮有效市場和有為政府作用，以有效市場提高資源配置效率，以有為政府彌補市場失靈。

    文章說，同時，謀劃「十五五」的發展，現代化建設成果將更多更公平惠及全體人民。

