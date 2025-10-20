自民黨、維新會共組聯合政府傍晚簽協議 高市早苗確定成日本首位女首相

維新會黨魁吉村洋文（左）表示，今早他已親自致電自民黨總裁高市早苗（右），傳達與自民黨組建執政聯盟的意向。（美聯社）

自民黨與日本維新會「聯姻」將在今天正式拍板。日媒報導，自民黨總裁高市早苗今天上午與維新會代表吉村洋文進行電話會談，雙方達成共組聯合政府的協議。維新會今天下午將召開兩院議員總會聽取吉村的報告，兩黨黨魁預定傍晚舉行正式會談並簽署協議。

臨時國會預定在21日召開，同時將舉行首相指名選舉，由於維新會與自民黨聯手，該黨將在指名選舉中投票支持高市。高市成為日本史上首位女首相已成定局。

自民維新聯姻從15日兩黨黨魁會談達成初步共識後，經過了5天密集協商拍板定案，維新提出12大項約50條的政策主張與自民談判，其中降低社會保險費的「社會保障改革」、「副首都構想」及「刪減一成國會議員席次」等3項，被維新列為絕對條件。

維新19日召開常任幹部會，決定將是否與自民黨組成聯合政權的最終判斷權交由吉村代表與共同代表藤田文武決定。授權的內容包括「是否達成協議」以及「是否入閣」兩項決定。

多家日媒報導，維新提案暫時不推人入閣，以「閣外合作」的方式與自民共織聯合政府，主要是牽制自民履行協議承諾，另一方面，維新的國會對策委員長遠藤敬可能出任高市的首相輔佐官，扮演連絡與監督的角色。

讀賣新聞報導，吉村今天在大阪府廳向媒體表明，今天將就組成聯合政府達成協議。並希望在今天傍晚正式簽署協議。

報導指出，在首相指名投票具優位地位的眾議院投票。自民黨擁有196席，維新會有35席，若兩黨達成聯合協議，合計將達231席，距離過半數（233席）僅差2席。高市若在第一輪投票未能取得過半票數，將進入第二輪決選。由於立憲民主黨、國民民主黨等在野黨整合失敗，自民黨正積極呼籲無黨籍議員組成的「有志・改革之會」等團體合作，爭取在第一輪投票過半。

