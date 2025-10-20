巴黎羅浮宮阿波羅畫廊驚天竊案 裡面還有這些珍貴藏品

法國巴黎羅浮宮阿波羅畫廊遭歹徒行竊，有8件珍寶被偷走。圖為阿波羅畫廊。（圖擷自羅浮宮網站）

法國巴黎羅浮宮（Louvre）阿波羅畫廊（Galerie d’Apollon）19日遭歹徒行竊，一共有8件珍寶被偷走，拿破崙三世之妻尤金妮皇后的后冠雖已尋獲但遭到損壞，阿波羅畫廊專門收藏法國王室的寶石與皇冠鑽石，裡面還有許多無價之寶。

據了解，羅浮宮於1661年失火後，當時的法國國王路易十四下令重建，由巴洛克風格建築師勒沃（Louis Le Vau）負責，他以路易十四的象徵「太陽」出發，選定了古希臘神話中的光明之神、羅馬神話中的太陽神阿波羅為改建主軸。

不過，阿波羅畫廊直到路易十四1715年逝世後多年都沒有改建完成，直到1848年才由建築師杜班（Félix Duban）接手並完工，1851年由法蘭西第二共和國總統、法蘭西第二帝國皇帝拿破崙三世揭幕。

此次阿波羅畫廊失竊珍寶包括瑪麗．艾蜜莉皇后（Queen Marie-Amélie）與奧坦絲皇后（Queen Hortense）藍寶石首飾套組的1頂頭飾、1條項鍊和1只耳環；瑪麗．路易莎皇后的祖母綠鑽石項鍊、耳環；尤金妮皇后的1枚聖物胸針、1頂頭飾和1件大型蝴蝶結胸針。

阿波羅畫廊內其他的珍寶包括攝政王鑽石（Regent Diamond），原為1715年至1723年擔任法國攝政王的奧爾良公爵菲利普二世（Philippe II, Duke of Orléans）所有，這顆鑽石為140克拉，被認為是有史以來最純淨的鑽石之一。

另外還有20克拉、呈現淡粉色的荷庭西亞鑽石（Hortensia Diamond），其曾在1792法國大革命時失竊．直到即將被處死的竊賊供出下落才得以尋回；以及55克拉的淡黃色鑽石桑西（Sancy），曾被鑲嵌在英國皇冠上，後來又回到了法國。

其他還有包括路易十五和拿破崙的王冠，以及路易十四收藏的800多件寶石器皿，這些珍寶是由瑪瑙、紫水晶、青金石、翡翠、水晶雕刻而成。

