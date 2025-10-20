阿聯酋貨機墜海釀2死 香港機管局：事發當下天氣、跑道狀況均正常

香港國際機場今凌晨4點左右發生「阿聯酋航空」貨機衝出跑道墜海的重大事故，造成2人死亡。事後香港機場管理局提到，夜間天氣良好，且跑道適合運作，目前正在調查事發原因。（路透）

香港國際機場今日凌晨4點左右發生「阿聯酋航空」貨機衝出跑道墜海的重大事故，在事發過程中貨機還撞上一台地勤拖車，導致地勤人員連人帶車被撞落海，造成2人死亡。事後阿聯酋航空發表聲明表示，機組人員確認安全，且機上沒有貨物；香港機場管理局也提到，夜間天氣良好，且跑道適合運作，目前調查事發原因。

綜合外媒報導，這架航班編號為UAE9788的波音747型貨機，是由土耳其貨運航空公司「AirACT」代表阿聯酋航空執飛，從自杜拜起飛，於今日凌晨3點50分左右於香港國際機場北跑道降落後出現偏離狀況，滑出至海面。事發過後機上4名機組人員已獲救送醫，被撞落海的地勤拖車上兩名男子則死亡。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，整晚天氣良好，跑道適合運作，貨機在事前沒有發出任何求救訊息，在降落北跑道時衝出跑道，撞爛鐵絲網，且有地勤巡邏車被撞落海，機管局即時啟動應變，機場北跑道因此關閉，南跑道及中跑道則繼續運作。

姚兆聰提到，消防人員後續在海底搜索到巡邏車，車上2名保安公司員工不治，機管局對此深表歉意，會盡力提供家屬協助。而今日有超過1000班機升降，機場會利用南跑道及中跑道繼續運作，航班不受影響，至於北跑道何時重開仍待確認。

運輸及物流局轄下的民航意外調查專家文家齊表示，此次事件目前暫定為「意外」，將從多方因素著手調查，包括飛機維修、飛機操作及天氣等，再決定事故成因，正尋找貨機的兩個「黑盒子」。

另外，消防處助理處長于文陽指出，消防人員到場見到貨機斷成兩截，在海面載浮載沉，4名機組人員在協助下利用逃生滑梯離開機艙。事發後40分鐘確定保安車在海中的位置，找到及救出2名被困人士，送醫後仍不治。

