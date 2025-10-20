羅浮宮尤金妮后冠遭竊尋獲已損壞 背後藏拿破崙三世愛情故事

羅浮宮尤金妮后冠遭竊尋獲已損壞 背後藏拿破崙三世愛情故事2025/10/20 11:53 編譯陳成良／綜合報導
拿破崙三世為愛妻打造的尤金妮后冠，成為羅浮宮竊案焦點。（法新社）
巴黎羅浮宮（Louvre）19日驚爆珠寶竊案，多件法國皇室珍寶遭竊，其中最引發關注的，正是「尤金妮后冠」（Empress Eugénie's crown）。法國文化部長達提（Rachida Dati）證實，這頂后冠在博物館外被尋獲，但已受損。這頂后冠不僅屬於19世紀皇室，更是法國帝國歷史的象徵，價值被形容為「無法以金錢衡量」。
為愛妻打造 象徵法國工藝巔峰
「尤金妮后冠」的主人是拿破崙三世的皇后尤金妮·德·蒙提荷（Eugénie de Montijo）。她於1826年出生於西班牙格拉納達，1853年嫁給拿破崙三世後成為法國皇后，在法國第二帝國時期留下深刻印記。
這頂皇冠製作於1855年，並非為加冕典禮打造，而是為當年的巴黎博覽會而誕生，象徵法國皇室的財富與工藝巔峰。后冠以金鷹為基底，鑲嵌了1354顆鑽石與56顆祖母綠寶石，頂部是一顆鑽石包覆的球體，並以一枚鑽石十字加冕。
阿波羅藝廊鎮館之寶 價值無法估算
這頂皇冠的設計延續法國皇室典雅的象徵語彙，拱形部分的寶石排列成棕櫚葉樣式，襯托出金色與深紅色天鵝絨底布，極具帝國華麗風格。根據羅浮宮官方資料，這件珠寶是「阿波羅藝廊」（Apollo Gallery）的鎮館之寶之一，代表法國珠寶工藝的黃金時代。
巴黎大型拍賣行負責人吉奎洛（Alexandre Giquello）受訪時直言：「這是法國文化遺產的一部分，其價值無法單純用金錢衡量。」法國媒體引述拍賣業界評估，這頂后冠價值可能高達數千萬歐元。
竊案於當地時間早上9時30分發生，竊賊利用工程施作區域的死角，動用籃式升降機闖入羅浮宮上層展廳。警方指出，這是一場「高度專業」的快閃犯案，僅花7分鐘便偷走9件皇室珍寶。逃亡過程中，「尤金妮后冠」被竊賊遺落在博物館外，據現場調查，后冠部分鑽石與金屬結構遭到扭曲或脱落。
「尤金妮后冠」在1988年由私人收藏家拍得後，捐贈給羅浮宮長期展出。如今經歷竊案受損，其修復與重新上架的時程成為外界關注焦點。
