    首頁 > 國際

    維新會黨魁致電高市早苗 自民黨和維新會今晚簽署聯合執政協議

    2025/10/20 11:45 即時新聞／綜合報導
    維新會黨魁吉村洋文（左）表示，今早他已親自致電自民黨總裁高市早苗（右），傳達與自民黨組建執政聯盟的意向。（美聯社）

    日本執政黨自由民主黨將與主要在野黨「日本維新會」組成執政聯盟，維新會黨魁吉村洋文今（20日）表示，今早他已親自致電自民黨總裁高市早苗，傳達與自民黨組建執政聯盟的意向，兩人預計今晚6點簽署聯合執政協議文件。

    綜合日媒報導，吉村洋文今日上午在大阪市受訪時表示，他昨天在維新會常任幹部會議中獲得與自民黨協商關於組建聯合政府的授權後，在經過深思熟慮後，於今早親自致電高市早苗，像她告知維新會同意和自民黨聯合執政，「一起推動日本前進」。

    吉村洋文提到，今日將與高市早苗達成聯合執政的相關協議，會在傍晚6點簽署文件。吉村洋文表示：「屆時我與高市總裁將最終確認內容，正式成立聯合政權。」

    據了解，維新會雖與自民黨聯合執政，但不會加入內閣，採取「閣外協作」方式。隨著維新會與自民黨聯合執政，預計將在21日的「首相指名選舉」中把票投給高市早苗，代表高市早苗有望當選日本首相。

