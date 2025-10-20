早有警訊？羅浮宮竊案震驚全球 工會提醒場館「1漏洞」嘸人聽

法國知名博物館羅浮宮19日發生白晝竊案，震驚全球。（歐新社）

法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum）19日上午驚傳搶劫案，一群竊賊假扮工人、持電動工具潛入後，僅用7分鐘就奪走館內珍藏的8件珍寶後逃逸，成為繼1911年名畫《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）失蹤後，最轟動全球的羅浮宮竊案。這起事件令外界再度質疑，羅浮宮長年存在的安全漏洞、人力不足等嚴峻問題。

綜合外媒報導，法國文化部長達提（Rachida Dati）證實，羅浮宮阿波羅畫廊（Galerie d’Apollon）遭3到4名蒙面竊賊持械搶劫，整個過程「極快且暴力」，儘管保全人員立即啟動安全程序，仍這群竊賊偷走8件曾屬於拿破崙與其家族時期的無價珠寶，並火速帶著贓物逃離現場，所幸這群竊賊並未造成現場無辜人員傷亡。

針對這起震驚全世界的白晝竊案，羅浮宮尚未回應媒體詢問，不過有關羅浮宮過去造人詬病的安全制度，早在多年來被各界批評「非常脆弱」。巴黎副市長貝利亞爾（David Belliard）憤怒批評，羅浮宮員工早在數月前，就曾警告場館安保有漏洞的問題，卻遭館方與文化部忽視，「這起竊案並非偶然，而是管理怠忽的結果。」

報導指出，羅浮宮前館長侯森貝格（Pierre Rosenberg）早在1998年發生畫作遭竊時，就警告「保全不足」的問題。現任館長德卡爾（Laurence des Cars）也曾在2021年，要求警方進行安全稽核；文化部長達蒂（Rachida Dati）也證實，在那之後的「幾週至幾個月前」，才提出相關安全改善建議，部分措施才剛落實。

根據法國工會的資料顯示，羅浮宮在過去15年間，儘管慕名到訪的參觀人數屢創新高，館方卻減少了約200個全職職位，讓館內保全嚴重不足；今年6月，羅浮宮員工曾發起短暫罷工抗議，指控館方長期人力縮編，讓各單位人手短缺、巡邏形同虛設。對此，文化界人士憂心這起竊案，是對法國保護無價文化資遺產防線的全面警訊。

無獨有偶，法國的博物館在今年9月也曾發生過一起重大竊案，巴黎自然史博物館遭人闖入後，被盜走重達6公斤的金塊。文化財產走私調查辦公室（OCBC）發出警告，博物館日益成為犯罪目標，尤其館內珍藏的金銀與珠寶類文物「風險極高」，並直言多數博物館的安全級別「遠不及銀行」。

另據法國文化部公布的失竊珠寶清單，包括：屬於瑪麗．艾蜜莉皇后（Queen Marie-Amélie）與奧坦絲皇后（Queen Hortense）的藍寶石首飾套組中的一頂頭飾、一條項鍊和一只耳環；瑪麗．路易莎皇后（Empress Marie-Louise）的祖母綠鑽石項鍊與耳環；以及尤金妮皇后（Empress Eugénie）的一枚聖物胸針、一頂頭飾，和她著名的大型蝴蝶結胸針。另外，尤金妮皇后的皇冠目前被警方尋獲，已遭損壞。

經過調查，3至4名竊賊僅用7分鐘，就偷走原本珍藏在羅浮宮阿波羅畫廊（Galerie d’Apollon）的8件珍寶後逃逸。（法新社）

失竊的8件珠寶中，尤金妮皇后的皇冠目前被警方尋獲，但已遭損壞。（資料照，法新社）

