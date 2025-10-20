為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中共四中全會 港媒估計遞補12名中央委員

    2025/10/20 11:44 即時新聞／綜合報導
    中共四中全會20日召開，由於軍委副主席何衛東等9名上將近日落馬，再加上之前出事的高層，港媒估計這次至少會遞補12名中央委員。圖為習近平和何衛東去年在天安門同框。（路透）

    中國共產黨第20屆中央委員會第四次全體會議今（20日）召開，由於中共中央政治局委員、軍委副主席何衛東等9名上將日前落馬，導致中共高層出現變動，港媒估計這次至少會遞補12名中央委員。

    《星島日報》報導，9名被開除黨籍、軍籍的上將分別為何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王厚斌、王春寧，除了王厚斌之外，其他8名上將都是中央委員。

    中共第20屆中央委員共有有205人、候補委員171人，之前還有中央軍委後勤保障部部長張林落馬、農業農村部前部長唐仁健與山西省前省長金湘軍被雙開（開除黨職和公職）、中國海關總署前署長俞建華離奇死亡，加上8名出事的上將共有12個席次需要遞補。

    另外，還有數名中央委員「可能」在四中全會上遭到懲處，包括中共中央對外聯絡部前部長劉建超、工信部前部長金壯龍、中央軍民融合辦前常務副主任雷凡培，都是被帶走調查後去向不明。

    至於同樣是中央委員的中國證監會前主席易會滿、廣西壯族自治區人民政府前主席藍天立、內蒙古自治區政府前主席王莉霞，則是在今年被通報涉嫌嚴重違紀違法，或許會在這次四中全會處理，但也有可能等到下次會議再宣布懲處。

