    首頁 > 國際

    玻利維亞選出中右翼總統 終結20年社會主義統治

    2025/10/20 11:10 編譯陳成良／綜合報導
    親商的中右翼參議員帕茲（Rodrigo Paz），當選波利維亞新總統。（法新社）

    玻利維亞19日選出親商的中右翼參議員帕茲（Rodrigo Paz）為新總統，結束了長達20年的社會主義統治。在國家深陷數十年來最嚴重的經濟危機之際，選民選擇了變革，帕茲將面臨穩定經濟與維持社會支出的艱鉅挑戰。

    根據法新社報導，最高選舉法庭（TSE）在計票97.8%後宣布，58歲的帕茲以54.6%的得票率，擊敗得票45.4%的右翼前臨時總統基羅加（Jorge "Tuto" Quiroga）。消息傳出後，首都拉巴斯（La Paz）街頭充滿歡樂、音樂和煙火。

    帕茲是前總統之子，他承諾將以「全民資本主義」的方式進行經濟改革，包括權力下放、減稅和財政紀律，同時繼續社會支出。他接手的是一個在前總統莫拉萊斯（Evo Morales）領導下急劇左轉的國家，當時玻利維亞將能源國有化，與華盛頓斷絕關係，並與中國、俄羅斯及拉丁美洲的左翼國家結盟。

    燃料短缺通膨高漲 新總統挑戰艱鉅

    帕茲的副總統競選搭檔拉拉（Edmand Lara）在結果公布後，呼籲在激烈的選戰後實現「團結與和解」。他承諾將確保柴油和汽油供應，穩定基本食品價格，並終結腐敗。

    近年來，排隊加油已成為玻利維亞人的生活常態，美元短缺，年通膨率超過20%。連續的政府對曾是經濟支柱的碳氫化合物產業投資不足，導致產量暴跌，玻利維亞幾乎耗盡其美元儲備，以維持其已無力負擔的進口燃料補貼。

    分析師奧索里奧（Daniela Osorio）警告，若新總統不採取措施幫助最脆弱的群體，可能引發社會動盪。帕茲在國會中沒有多數席位，意味著他需要做出讓步才能通過法律。此外，他還將面臨莫拉萊斯的強烈反對，後者在原住民中仍受歡迎，但因憲法限制無法再次參選。

