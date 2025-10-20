緬甸軍政府突襲詐騙園區 查獲30台「星鏈」衛星網路設備

9月17日從泰國達府美索區拍攝的空拍照片顯示，緬甸東部妙瓦底鎮的KK園區詐騙複合建築群。法新社調查發現，儘管遭3國聯手打擊，該園區7個月內新增整個區域，主要入口安檢站也大幅擴建。（法新社）

緬甸軍政府20日宣布，已突襲國內最惡名昭彰的網路詐騙中心之一，並查獲30台星鏈（Starlink）衛星網路設備。此前，法新社的調查揭露，在跨國打擊行動後，詐騙園區正利用馬斯克（Elon Musk）旗下公司的星鏈設備繞過監管，並加速擴建。

突襲KK園區 發現近2200名工作人員

根據緬甸官媒《緬甸環球新光報》（The Global New Light of Myanmar）報導，軍方「在鄰近泰緬邊境的KK園區（KK Park）執行了行動」，並「查獲30套星鏈接收器及配件」。軍方部隊佔領了約200棟建築，並在現場發現近2200名工作人員。

法新社指出，自2020年疫情大流行以來，以商業或愛情騙局詐騙外國人的網路詐騙中心，在戰火蹂躪的緬甸無法無天的邊境地區蓬勃發展。自今年2月起，由泰國、中國和緬甸當局發起的跨國打擊行動，已釋放約7000名工作人員，其中許多人聲稱他們是被販運至這些戒備森嚴的園區工作。

星鏈流量激增 詐騙園區持續擴建

然而，法新社本月的調查揭露，詐騙中心地點正進行快速的新建設，其屋頂上安裝了使用星鏈衛星網路服務的設備。根據亞洲地區網路註冊管理機構APNIC的數據，在2月的大規模掃蕩前，未在緬甸取得許可的星鏈，其流量甚至不足以列入該國的網路供應商名單。但從7月3日至10月1日，星鏈的流量每天都高居榜首。

同時，衛星影像顯示，在沿著泰緬邊境莫艾河（Moei River）蜿蜒伸展的約27個詐騙中心，許多地方都出現了看似辦公室和宿舍大樓的建築拔地而起。

衛星照片對比顯示，緬甸妙瓦底KK園區從今年3月（上）至9月（下）快速擴建。（法新社）

