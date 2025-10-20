空軍一號出口遭鎖定？川普機場附近驚見「狙擊手」狩獵架

圖為美國特勤局（U.S. Secret Service）在佛州棕櫚灘國際機場附近發現的可疑狩獵架。該狩獵架視線可直對總統川普進出「空軍一號」的位置，引發高度安全警戒，FBI已介入調查。（圖：美國特勤局）

美國特勤局上週四（16日）在佛羅里達州棕櫚灘國際機場附近，發現一個可疑狩獵架，其視線可直接對準總統川普進出「空軍一號」專機的位置，引發高度安全警戒，聯邦調查局（FBI）已主導調查。

川普改用小樓梯快速登機

根據福斯新聞（Fox News）報導，白宮官員19日表示，川普因「加強安全措施」改用較小登機梯快速登上空軍一號。福斯新聞首先報導這個潛在狙擊位置的發現，目前尚無人被捕。

FBI局長帕特爾（Kash Patel）表示，該局已主導調查，並投入資源蒐集現場所有證據。「在總統返回西棕櫚灘前，特勤局發現一個高架狩獵架，位於空軍一號降落區視線範圍內。現場未發現任何人。」

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，特勤局發言人古格里米（Anthony Guglielmi）證實，特勤局人員在川普抵達棕櫚灘前的「預先安全準備」中發現這些可疑物品。他表示，事件「對任何行動均無影響，現場也無人涉案」。

一名熟悉調查的高階官員表示，這個狩獵架位於機場街對面，私人飛機（包括川普私人飛機）經常停放於此。雖然空軍一號通常不停在該區域，但因近期施工而將停在那裡。

川普去年曾兩度遇刺 佛州狙擊犯將於12月判刑

川普上任後已面臨多起威脅。去年他曾遭遇兩次暗殺未遂：7月在賓州巴特勒競選集會上遭槍擊；9月在佛州打高爾夫球時遭襲。

在賓州槍擊案中，20歲槍手庫克斯（Thomas Crooks）從集會地點附近建築屋頂向川普開火，遭特勤局幹員擊斃。該事件造成50歲前消防隊長科姆帕拉托里（Corey Comperatore）死亡，兩人受傷。

在佛州案件中，現年59歲的嫌犯洛斯（Ryan Routh）藏身於高爾夫球場灌木叢中，企圖狙擊當時為總統候選人的川普，但在川普到達前被特勤局幹員發現並逮捕。洛斯上月被判罪名成立，將於12月被判刑。

川普19日改用較小的登機梯，快速登上「空軍一號」專機。（美聯社）

