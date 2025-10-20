川普嗆哥國總統裴卓是「毒販首腦」 裴卓反擊：你對哥國無禮又無知

裴卓強調，川普對哥倫比亞既無禮又無知。（法新社）

美國總統川普19日指控哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）是「非法毒販」，對掃毒毫無作為，還對美國出言不遜，因此美方決定將停止一切金援。針對川普言論，哥倫比亞外交部發表聲明譴責，裴卓也在社群媒體「X」發文反擊川普。

綜合外媒報導，裴卓在「X」發文表示：「川普先生，哥倫比亞從未對美國無禮，相反地，我們一直非常喜愛美國的文化，但您對哥倫比亞既無禮又無知。」裴卓提到，他並不是川普那樣的生意人，他是社會主義者，相信互助、公共利益與人類共同的財產。

裴卓強調：「既然我不是商人，那更不可能是毒販。我的心中沒有貪念，我從未能理解貪婪。黑幫分子是一種把資本主義最極致的特質，也就是『貪婪』這點濃縮在身上的人類，而我恰恰相反，是生命的愛好者。」

哥倫比亞外交部則發布聲明，譴責川普言辭侮辱，強調川普的指控極其嚴重，已損及哥國總統的尊嚴，並威脅到哥國國家主權。哥倫比亞外交部強調，目前正在尋求國際支持，藉此捍衛主權和維護總統裴卓聲譽。

