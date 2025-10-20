為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    香港夫妻墜樓釀「二屍三命」 曾來台尋求墮胎遭拒

    2025/10/20 11:11 即時新聞／綜合報導
    香港屯門大興邨興泰大樓外觀。（擷取自Google map）

    香港昨（19）日凌晨發生一起悲劇命案，一對夫妻疑似因經濟壓力選擇輕生，釀成「二屍三命」憾事。據悉，女方已懷孕7個月，夫妻倆曾於本月10日赴台尋求墮胎，但因胎齡超過6個月，無論在香港或台灣皆屬違法手術，最終被拒絕。

    綜合港媒報導，事件發生於凌晨4時許，屯門大興邨興泰樓下發現一對男女倒臥地面，救援人員趕抵時兩人已明顯死亡。警方調查後確認死者為35歲黃姓男子與34歲陳姓女子，皆為無業，現場未留遺書。

    報導指出，黃男離婚後須依法院命令每月支付3名子女逾萬元港幣贍養費，近年又因工作壓力與經濟壓力罹患精神疾病，去年依醫囑停藥。陳女自幼患有心臟病，需要定期到政府醫院檢查，去年與黃男開始交往、今年3月結婚後懷孕，但經濟狀況困難，兩人決定終止妊娠。由於香港法律禁止對孕期超過24週者進行人工流產，兩人近日遂赴台就醫，仍遭拒絕。

    返回香港後，兩人疑似精神陷入絕境，將個人物品交還家人後，最終於昨日凌晨雙雙墜樓。警方稍後在黃男身上發現一張飯店房卡，房內留有兩人行李、護照及一封關於逾19萬港幣（約新台幣75萬元）債務的銀行信件。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

