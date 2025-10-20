羅浮宮神速竊案震驚全球！小偷假冒「黃背心工人」犯案畫面曝

巴黎羅浮宮發生竊案，警察正在進行調查。（美聯社）

法國巴黎羅浮宮19日發生震驚全球的竊案，一個「組織嚴密的犯罪集團」竟在光天化日下假扮工人，於短短七分鐘內竊走館內珍藏、曾屬拿破崙與其家族的無價珠寶。

綜合外媒報導，案發時間約在上午9點30分，正值羅浮宮開館、遊客陸續入場之際。犯案地點位於館內最壯麗的展區之一「阿波羅畫廊」（Galerie d’Apollon），裡面收藏著法國王室的寶石與皇冠鑽石。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，兩名竊賊騎乘機車抵達現場，另兩名同夥則藏身於搭載伸縮梯的貨車後方。全員均穿著黃色反光背心、配戴安全帽，偽裝成施工人員。他們利用梯子從施工區攀進畫廊窗戶，使用手持圓盤切割機與電鋸破壞窗戶與展示櫃，全程僅花七分鐘，手法精準、迅速且幾乎不被察覺。

法國BFM電視台畫面顯示，一名身穿黃背心的男子正撬開展示櫃，地面滿是碎裂玻璃與金屬屑。當局稍後在羅浮宮外發現遭砸毀、棄置的歐珍妮王冠（Couronne d’Eugénie），推測竊賊逃離現場時遺棄。

法國文化部證實，失竊文物除歐珍妮王冠外，還包括屬於瑪麗．艾蜜莉皇后（Queen Marie-Amélie）與奧坦絲皇后（Queen Hortense）的藍寶石首飾套組中的一頂頭飾、一條項鍊和一只耳環；瑪麗．路易莎皇后Empress Marie-Louise）的祖母綠鑽石項鍊與耳環；以及尤金妮皇后（Empress Eugénie）的一枚聖物胸針、一頂頭飾，和她著名的大型蝴蝶結胸針。

努涅斯強調，羅浮宮已暫時關閉以保存現場證據並協助調查，疏散過程未發生任何意外。他也坦言，這起案件「暴露出文化遺產保安系統的重大漏洞」，將要求全國博物館檢討安全機制。

Les images du cambriolage du Louvre （document BFMTV） pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV （@BFMTV） October 19, 2025

