「川澤會」又撕破臉！ 金融時報：川普訓斥澤倫斯基逼割地

川普與澤倫斯基17在白宮會談，知情人士透露會談氣氛極差，表示川普在會談中不斷訓斥、飆罵澤倫斯基。（路透）

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基17日在白宮舉行會談，雙方花約兩小時討論烏俄戰爭，事後有美媒引述知情人士說法，稱川澤兩人此次會面氛圍「很差」。而英國《金融時報》揭露川澤會當天會面細節，兩人多次陷入激烈爭吵，川普甚至一度將戰場地圖推到旁邊，堅持烏克蘭應割讓整個頓巴斯地區。

綜合外媒報導，消息人士指出，川普17日在與澤倫斯基的會談中，呼籲澤倫斯基應接受俄羅斯結束戰爭的條件，並稱俄羅斯總統普廷警告若烏克蘭不接受條件將「摧毀」烏克蘭。消息人士提到，川普傳遞的訊息是如果烏克蘭不和俄羅斯達成協議，將會被摧毀。

此外，消息人士也證實川普在會談期間不斷訓斥澤倫斯基，並多次爆粗口。另外也有知情人士透露，川普在會中一度不耐煩地將戰場地圖推到一旁，並聲稱「這張地圖我看膩了」，拒絕進一步討論局勢。

一名歐洲官員指出，川普在會談中多次幾乎逐字逐句引用普廷的說法，即便這些說法與川普近期聲稱「俄羅斯實力衰敗」的說法不一致，川普仍不斷引述普廷說法與澤倫斯基對話。針對《金融時報》報導，美國白宮與烏克蘭總統辦公室皆未立即回應。

