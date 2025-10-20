巴黎羅浮宮遭竊8件珍寶清單曝光！1后冠尋獲已摔毀

圖為羅浮宮失竊的祖母綠鑽石項鍊，為拿破崙贈與其妻瑪麗．路易莎皇后（Empress Marie Louise）的珍寶。（法新社）

法國巴黎羅浮宮（Louvre）19日驚傳白晝竊案後，失竊的8件珍寶清單曝光，包括拿破崙第一任妻子瑪麗．路易莎皇后（Empress Marie-Louise）的祖母綠鑽石項鍊及耳環等無價之寶。竊賊僅用7分鐘便得手，凸顯羅浮宮在人潮過多與人手不足壓力下的嚴重安全漏洞。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，法國文化部公布的失竊珠寶清單包括：屬於瑪麗．艾蜜莉皇后（Queen Marie-Amélie）與奧坦絲皇后（Queen Hortense）的藍寶石首飾套組中的一頂頭飾、一條項鍊和一只耳環；瑪麗．路易莎皇后的祖母綠鑽石項鍊與耳環；以及尤金妮皇后（Empress Eugénie）的一枚聖物胸針、一頂頭飾，和她著名的大型蝴蝶結胸針。

法國媒體報導，竊賊曾試圖偷走尤金妮皇后的皇冠，但該皇冠事後在羅浮宮外被尋獲，據報已損壞。這頂華麗的黃金皇冠鑲有1354顆鑽石和56顆祖母綠。

竊賊7分鐘得手 凸顯羅浮宮長期管理困境

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）向法國國際廣播電台（France Inter）表示，嫌犯在短短7分鐘內就完成了這起竊案。此次竊案也再次引爆羅浮宮長期存在的管理問題。去年，羅浮宮接待了870萬名遊客，龐大的人潮已對這座百年建築及其工作人員造成巨大壓力。

今年稍早，法國《巴黎人報》（Le Parisien）披露羅浮宮館長卡爾（Laurence des Cars）致信文化部長達蒂（Rachida Dati）的機密信函，警告博物館部分區域「非常破舊」，面臨漏水、過度擁擠和溫度波動等問題，威脅到藝術品的保存。信中更直言，羅浮宮提供的服務「不足」，餐飲和洗手間數量「遠低於國際標準」。

專家對尋回珠寶前景不樂觀。77 Diamonds的董事總經理科明德（Tobias Kormind）表示：「這些珠寶不太可能再被看到。專業竊賊通常會將大型、可辨識的寶石拆解重切，以逃避偵測，實際上抹去了它們的出處。」

圖為羅浮宮失竊的瑪麗．艾蜜莉皇后（Queen Marie-Amélie）與奧坦絲皇后（Queen Hortense）的藍寶石首飾套組。（法新社）

圖為法國尤金妮皇后（Empress Eugénie）的皇冠。竊賊在羅浮宮竊案中曾試圖盜走此皇冠，但事後在館外被尋獲，據報已損壞。（法新社）

