「太子」詐騙帝國崩解、董事長遭通緝 星國遭爆「有往來」急澄清

太子控股集團董事長陳志被美國官方指控控利用詐騙園區詐財，目前正被各國合作追緝中。（圖擷取自太子控股集團官網）

美國司法部與財政部日前起訴在柬埔寨各地進行投資詐騙的太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，美方已查扣價值約150億美元（約4500億元新台幣）的比特幣，並與各國合作追緝目前仍在逃亡的陳志。由於新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）被外媒爆出與太子集團有關，淡馬錫也緊急發聲澄清。

綜合媒體報導，美國司法部起訴書指出，紐約布魯克林聯邦法院指控37歲、又名「文森」（Vincent）的陳志，涉嫌透過太子控股集團在柬埔寨設立詐騙園區，並直接參與管理。太子集團在30多國經營數十家企業，表面從事房地產開發，實際則在柬埔寨設有至少10座詐騙園區，園區如同強迫勞動營，透過社群媒體與網路訊息聯繫受害者，建立關係後以高報酬投資為餌進行詐財。

陳志曾吹噓其「殺豬盤」詐騙園區每日可獲利3000萬美元（約9.18億元新台幣），當取得詐騙款項後，太子集團會透過各種方式洗錢，包括經營實體產業、購買加密貨幣等手段來掩飾贓款，甚至是賄賂外國官員掩護犯罪行動。目前陳志仍在逃，若在美國被定罪，最高可判40年徒刑。

在陳志事件延燒之際，《彭博》日前報導聲稱，由新加坡政府100%持股的投資公司「淡馬錫控股」（Temasek Holdings Private Limited）與太子集團有關，指稱陳志在新加坡設立了「家族辦公室」、獲得稅務減免，同時與「淡馬錫控股」旗下公司建立關係。而作為被美國制裁的3名新加坡人之一的陳秀玲，甚至在2023年12月任職「17Live」的董事，「17Live」則是淡馬錫旗下創投公司「祥峰投資」（Vertex Ventures）所投資的亞洲直播平台企業。

針對指控，「淡馬錫控股」16日發聲澄清，強調淡馬錫及其子公司，與太子集團之間「無任何關聯」，並未參與任命包括陳秀玲在內的所有「17Live」董事。淡馬錫旗下的「盛裕控股」（Surbana Jurong）與「雅詩閣」（Ascott）也都陸續發聲澄清。

