香港機場嚴重事故！阿聯酋航空貨機衝出跑道墜海 地勤車被撞2死

香港國際機場一架來自杜拜的貨機降落時，疑衝出跑道墜海，貨機還撞上一輛地勤車，車上2人不治。（圖擷取自X）

香港國際機場今清晨約4點多發生嚴重事故，現場傳出一架來自杜拜的阿聯酋航空貨機降落時，疑衝出跑道墜入海中，貨機還撞上一輛地勤車，連人帶車被撞落海裡，車上2人不治，貨機上4名機組人員則沒受傷。

綜合港媒報導，今清晨約4時，香港國際機場機場北跑道上，一架自杜拜飛抵、航班編號EK9788的貨機疑衝出跑道，救援人員趕到時，該貨機機頭在岸邊，一半機身墜入海中，疑似在降落時衝出跑道。一輛地勤車疑被撞擊過，車上兩人一度失聯，到了清晨5點多，先後被救起，其中地勤車上男司機已昏迷送醫搶救不治，地勤車上男乘客則現場不治。

請繼續往下閱讀...

涉事貨機航班編號為EK9788，屬阿聯酋航空貨運航班，由總部設於土耳其的AIRACT代為營運。根據航班追蹤網站Flightradar24資訊，該貨機由杜拜阿勒馬克圖姆國際機場出發，今凌晨3時53分抵達香港國際機場，在北跑道降落期間，突然左轉後停下。事故貨機上4名機組人員則無受傷。

因應這起事故，香港機場北跑道關閉，南跑道及中跑道維持運作。

香港國際機場一架來自杜拜的貨機降落時，疑衝出跑道墜海，貨機還撞上一輛地勤車，車上2人不治。（圖擷取自Flightradar 24 Flight Spotters臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法