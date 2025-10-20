北賽普勒斯變天溫和派壓倒性勝出　有助恢復和平談判

北賽普勒斯土耳其共和國今天總統選舉由溫和派候選人勝出，土耳其總統艾爾段支持的現任強硬派領導人連任失利。這場關鍵選舉可能有助恢復聯合國主導、已陷僵局的統一談判。

路透社報導，中間偏左派政治人物艾爾赫曼（Tufan Erhurman）獲62.8%選票，在略多於21萬8000名登記選民中脫穎而出，擊敗現任總統塔塔爾（Ersin Tatar）。

艾爾赫曼主張與希臘裔賽普勒斯人針對賽普勒斯的未來重啟談判。律師出身的他矢言積極推動聯合國力倡已久的「聯邦制」解決方案，以結束這個地中海島嶼近50年的分裂。

相形之下，塔塔爾和唯一承認北賽普勒斯土耳其共和國（北賽）的土耳其則向來支持「兩國方案」，但希臘裔的賽普勒斯共和國（南賽）已排除這種可能性。2020年上任的塔塔爾這次獲得35.8%選票。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）祝賀艾爾赫曼當選，稱許這場選舉反映土裔賽普勒斯的民主成熟。他在社群媒體X發文表示：「我們將持續和土耳其裔賽普勒斯兄弟姐妹一起，在各個領域中共同捍衛北賽普勒斯土耳其共和國的主權權益。」

賽普勒斯總統暨希裔領袖克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）也祝賀艾爾赫曼，強調他致力於恢復和平談判。

賽普勒斯1960年獨立，原由希臘裔和土耳其裔共治，卻因宗教、文化和語言歧異而時起衝突。1974年希裔在希臘軍政府唆使下試圖發動政變與希臘合併，土耳其以保護土裔為由出兵占領賽島北部1/3土地，並於1983年扶植土裔成立北賽，但國際僅承認希裔控制的南賽。

北賽總統被賦予代表土裔社群與歐洲聯盟成員的南賽談判的任務，但是和談自2017年以來陷入僵局。希裔賽普勒斯對土耳其加入歐盟的申請案擁有否決權。

2005年至2010年擔任北賽總統的塔拉特（Mehmet Ali Talat）指出，現在安卡拉可能針對兩國方案的構想調整策略。

他在希裔賽普勒斯報紙Politis今天刊登的專訪中說：「可能改變嗎？我相信有這個可能，這取決於土耳其能夠從解決方案中獲得何種利益。」（編譯：何宏儒）1141020

