    首頁 > 國際

    美戰爭部長：空襲加勒比海運毒船擊斃3人

    2025/10/20 05:48 國際新聞中心／綜合報導
    美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（中）宣布，17日再對1艘涉及加勒比海非法毒品走私的船隻發動空襲，擊斃船上3人。（法新社）

    美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（中）宣布，17日再對1艘涉及加勒比海非法毒品走私的船隻發動空襲，擊斃船上3人。（法新社）

    就在美國指控哥倫比亞對掃毒毫無作為後，美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）19日宣布，17日對1艘被情報機構認為涉及加勒比海非法毒品走私的船隻發動空襲。

    赫格塞斯在X平台上發文表示，該船隻與1個哥倫比亞恐怖組織有關，船上載有「大量毒品」，船上的3名男子全數喪生，美軍則毫髮無傷。

    這是美軍近期對涉嫌毒品走私船隻展開的第7次已知打擊行動。此舉發生在數日前的另一場空襲之後，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，該次行動似乎是首次有船員在攻擊中倖存。

    赫格塞斯寫道：「這些販毒集團是西半球的開打組織（Al Qaeda），他們以暴力、謀殺與恐怖主義強加意志，威脅我們的國家安全，並毒害我們的人民。美國軍方將把這些組織視為恐怖分子，他們將被追捕、被擊殺，就像我們對付開打組織一樣。」

    CNN報導，這些打擊行動是川普政府針對南美洲毒品走私活動採取強硬立場的一環。美國總統川普最近授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉展開行動，並考慮在該國採取軍事行動，以施壓推翻總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。

    川普同時也與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）公開衝突。裴卓上週指控美國在1次加勒比海空襲中殺害1名無辜的哥國公民。川普19日宣布，將取消美國對哥倫比亞的一切金援。

