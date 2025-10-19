加薩停火破局！以色列指控遭哈瑪斯襲擊 對拉法地區發動空襲

以色列19日指控哈瑪斯對以軍開火，因而對加薩走廊南部發動空襲和砲擊做為回應。（路透）

以色列19日指控，遭到巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」開火，因而對加薩走廊南部發動空襲和砲擊做為回應，並不排除發動更多打擊行動。由於雙方互相指責對方違反停火協議，加薩隨時可能重燃戰火！

這是美國斡旋以哈停火協議以來的首次重大考驗。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與安全首長進行磋商後，下令軍方對任何違反停火的行動採取「強力反應」，但並未威脅恢復全面戰爭。



以軍發表聲明指出，恐怖分子19日稍早在拉法地區向以色列國防軍（IDF）發射反戰車飛彈，並開槍射擊，當時以軍正在根據協議條款，執行摧毀恐怖組織基礎設施的任務。

聲明指出，以軍隨後出動戰機空襲並發射火砲，攻擊拉法地區以化解威脅，並摧毀數條作戰用地道與軍事設施，這些地道和設施偵測到存在恐怖分子的活動。

哈瑪斯則表示，該組織與加薩南部拉法（Rafah）地區的任何衝突「無關」。哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）聲稱，該組織完全遵守停火協議，對拉法衝突並不知情。

這次交火發生之際，以色列確認哈瑪斯於前一晚交還的2具人質遺體。哈瑪斯方面也表示，第二階段停火談判已經啟動。

過去1週，哈瑪斯已交還13具人質遺體，其中12具已經確認。同時，以色列威脅將「無限期」關閉加薩與埃及之間的拉法關卡（Rafah Crossing）。納坦雅胡辦公室聲明，是否重新開放拉法關卡，將取決於哈瑪斯是否履行停火協議中歸還所有28具人質遺體的承諾。

