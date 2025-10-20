為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    斷金援！川普飆罵哥倫比亞總統 嗆不做這1事「美國就親自動手」！

    2025/10/20 00:20 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普。（法新社）

    美國總統川普。（法新社）

    美國近日與哥倫比亞關係鬧得非常僵，美總統川普台灣時間19日深夜在社群平台痛罵哥國總統裴卓（Gustavo Petro）是「毒梟頭子」，宣布即起停止支付給哥國的所有款項和補助，如果哥國繼續放任毒品氾濫，那麼美國將「親自動手」。

    早在今年初，美哥兩國的外交關係就出現裂痕，裴卓公開表示不滿美國對待被遣返哥倫比亞公民的方式，川普因為裴卓的發言召回駐哥大使，哥國也比照辦理。

    本月稍早，川普證實美軍在加勒比海（Caribbean）對一艘載運毒品的船隻發動攻擊，宣稱此舉是為切斷自拉丁美洲流入美國毒品的來源。裴卓怒斥，有一名無辜的哥國漁民在美軍的攻擊下遭受牽連喪命，華府在哥國領海犯下謀殺並侵害他們的主權，川普則反過來指責裴卓未能有效打擊毒品走私，哥國進一步爆發反川普示威。

    川普19日在「真相社交」（Truth Social）發文，「哥倫比亞總統裴卓根本就是個毒梟頭子，他不但放任國內大大小小的毒品種植場到處擴張，甚至還鼓勵這種行為，讓毒品生產成為哥倫比亞境內規模最大的產業。美國長期提供哥倫比亞大量補助經費，他卻完全不阻止毒品氾濫，擺明就是在騙美國人的錢。」

    他接著宣布：「從今天開始，美國將立即停止支付給哥倫比亞的任何款項或補助。這些毒品大量輸入美國，已經造成嚴重的死亡、破壞與社會動亂。裴卓這個聲望極差、非常不受歡迎又愛對美國出言不遜的總統，最好馬上關閉那些害人的毒品種植場，否則美國將親自動手處理，到時候手段可就不會客氣了！」

